Давос. Рано радоваться

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Нас может ожидать многомесячная борьба за Антикоррупционный суд

Мировая элита встречается в Давосе для того, чтобы донести свое видение о глобальных тенденциях. И здесь обычно среди главных звезд – политические лидеры самых влиятельных стран мира. В этом году – это канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, британский премьер Тереза ​​Мэй. А также президент США Дональд Трамп. Далеко не все швейцарцы обрадовались приезду Трампа и сразу же устроили акцию протеста в нескольких городах.

Форум в Давосе собирает около 2,5 тыс гостей из 100 стран мира. Политики, бизнесмены, ученые не только выступают перед публикой, но и участвуют в официальных и неофициальных встречах и переговорах. Это важные международные контакты, потенциальные инвесторы и партнеры. И эти встречи не на камеру иногда важнее, чем выступления на тематических панелях.

Поэтому в Давос ежегодно едет большая украинская делегация. Президент, некоторые члены правительства, представители Нацбанка, депутаты, инвестбанкиры и несколько олигархов. Мэр Киева Виталий Кличко как-то рассказывал, что именно в Давосе он договорился с компанией Uber о приходе в Украину. Главная экономическая задача для нас – заинтересовать потенциальных инвесторов. Заверить их в том, что в Украине есть потенциал, хороший бизнес климат и что их инвестиции будут защищены законом.

Давос – это также контакты Украины с представителями Международного валютного фонда и Всемирного банка. Тех учреждений, у которых Украина брала и хочет и дальше брать деньги. Много денег.

И накануне форума стало четко понятно, что если Украина не выполнит обязательств перед партнерами, денег кредиторы нам больше не дадут. В январе и МВФ, и Всемирный банк раскритиковали президентский законопроект об Антикоррупционном суде. Причем, сделали это заранее. Документ еще даже не начал рассматривать парламент.

Петр Порошенко приехал в Давос 24 января. В первый же свой день на форуме он встретился с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард. После переговоров она заявила: «Встреча с президентом Порошенко и членами его команды была очень продуктивной». В свою очередь президент сказал, что надеется на долгое сотрудничество с Международным валютным фондом.

В этом году впервые открылся Украинский дом - не правительственная, а бизнес инициатива

Эти заявления – позывной сигнал. Это означает, что президент заверил Лагард, что закон об Антикоррупционном суде будет принят и это не просто название закона. Его наполнят действенными механизмами. Это, безусловно, хорошая новость. Думаю, что президент говорил об этом в Давосе фактически со всеми нашими западными друзьями. Петр Порошенко – опытный дипломат, и когда он обещает и гарантирует, в это можно поверить. Даже несмотря на острые заявления Запада об откате Украины в борьбе с коррупцией, на личных встречах президент производит приятное впечатление на дипломатов.

Прогнозирую, что по возвращении из Давоса президент возьмет на себя инициативу и даст четкий сигнал обществу, Раде и Западу, что он соглашается на компромиссный вариант. Президент продемонстрирует политическую волю и призовет парламент как можно скорее принять закон. На этом оптимистичная часть заканчивается.

Ведь политической воли для создания Антикоррупционного суда ни у президента, ни у правящей коалиции никогда не было. Еще осенью Порошенко рассказывал о том, что антикоррупционный суд существует разве что в Уганде и Кении. А сейчас начнут пускать пыль в глаза, чтобы Запад наконец-то поверил в эту политическую волю. Идеальный вариант для власти – максимальное затягивание создания суда. И такие примеры затягиваний у нас уже есть. Напомню, что Государственное бюро расследований, после подписания закона, создавали 2 года.

Но собрать необходимые голоса в раде для голосования будет непросто. Депутаты понимают, что суд появится нескоро. Но никто не уверен, что президент сможет их защитить. Поэтому собрать голоса за 30 минут, как это у нас иногда принято, будет проблематично. Начнутся скандалы, взаимные обвинения, что может привести к блокированию работы Рады.

Я говорю о варианте, когда Рада рассмотрит компромиссный законопроект. Президент может настаивать и на нынешнем своем варианте. Но он точно не устраивает МВФ.

Поэтому, фотография с Лагард – это хорошо, но радоваться еще рано. Нас может ожидать многомесячная борьба за суд. Посмотрим, как на это будет реагировать Запад. Было бы хорошо, если бы депутаты удивили и продемонстрировали политическую волю.

Закрывая тему Давоса. В этом году там впервые открылся Украинский дом – не правительственная, а бизнес инициатива. Гости обсуждали разработки в IT-секторе, аграрной сфере. Обошлось почти без политики, и было много позитива.

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