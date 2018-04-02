Собственная политическая игра Гройсмана

Если бы Владимир Гройсман искал работу и писал резюме, то его карьерный путь поразил бы любого потенциального работодателя.

Он стал мэром Винницы еще в 28 лет и занимал эту должность следующие 8 лет. Гройсман демонстрировал заметные результаты работы, и жители города это ценили. У молодого мэра Винницы был самый высокий уровень поддержки среди всех городских голов.

Винницу же всегда считали сферой влияния Петра Порошенко, ведь там находится его фабрика Рошен. Но после революции Гройсмана позвал в Киев не он, а Арсений Яценюк, который пригласил его работать в свое правительство вице-премьером. На этом посту Гройсман запомнился тем, что неустанно настаивал на децентрализации.

После парламентских выборов 2014 бывший мэр Винницы стал спикером парламента. Он был председателем Рады до начала апреля 2016-го, а после этого стал премьер-министром. Но давайте вспомним, как проходила премьериада.

После обострения политического кризиса в начале 2016 Арсений Яценюк заявил, что уходит с поста главы правительства. Долгих дискуссий, кто возглавит следующее правительство, не было. Сразу возникла кандидатура Гройсмана. Все участники переговоров были убеждены, что проблем с этим кандидатом в премьеры не будет, ведь это креатура Петра Порошенко. Он должен был стать аналогом Николая Азарова во времена президентства Виктора Януковича. То есть чисто техническим премьером, слепо выполняющим волю главного руководителя.

Для президента проблемы с Гройсманом начались еще на этапе переговоров при формировании его правительства

Но для президента проблемы с Гройсманом начались еще на этапе переговоров при формировании его правительства. Например, спикер категорически отказывался, чтобы его заместителем в Кабмине работал Виталий Ковальчук из Администрации президента. В результате удалось достичь компромисса, Ковальчук остался в АП, а Гройсман возглавил правительство.

И чем дальше, тем больше пути президента и премьер-министра расходились. И здесь наверняка причина в их близком окружении и сферах влияния обоих руководителей. В результате Гройсман становился все ближе к "Народному фронту", чем к родному блоку БПП, от которого он был избран в Раду. Осенью премьер-министр даже посетил съезд "Народного фронта" в качестве почетного гостя.

Когда же пришло время для очередных переговоров с Международным валютным фондом, между премьером и президентской командой вновь обострились дискуссии.

Главные требования МВФ сейчас – повышение цен на газ и создание Антикоррупционного суда. Цены на газ – это ответственность правительства. Антикоррупционный суд – это президент и парламент.

Гройсман понимает, что поднять цены на газ при нынешних условиях, и еще за год до выборов, это очень рискованный шаг, который может привести к социальному взрыву. И поэтому за несколько дней до срока выполнения этого требования он перенес повышение цен на газ по крайней мере до июня.

Для того, чтобы МВФ как-то понял этот шаг, надо чтобы Рада срочно приняла закон об Антикоррупционном суде во втором чтении, который учитывает рекомендации международных экспертов. Если и с этим возникнут проблемы и МВФ не поддержит Украину, президентская команда и премьер начнут выяснять, кто же в этом больше виноват. Рискну спрогнозировать, когда это может произойти.

14 апреля будет 2 года правительству Гройсмана. Кабмин готовится отчитываться о результатах своей работы в Раде. И если Рада признает работу премьера неудовлетворительной, это может привести к отставке Гройсмана.

Но и здесь не все так просто. Времени до президентских выборов все меньше. Создавать новое правительство или идти на досрочные парламентские выборы – это не прибавит шансов президенту переизбраться на второй срок.

Уйти в самостоятельное плавание Гройсман тоже не может. Он не популярный политик, несмотря на большую медиаактивность. Поэтому, скорее всего, глава правительства не будет баллотироваться в президенты. Что касается парламентских выборов, то у друзей Гройсмана из "Народного фронта", с рейтингами тоже беда. Они не имеют шансов на прохождение в Раду, если пойдут отдельно или даже с Гройсманом во главе. Придется в конце концов договариваться с президентской командой.

Переговоры о создании новой партии или объединения БПП и "Народного фронта" идут уже больше года. Окончательной договоренности нет. Не исключено, что Гройсман просчитывает вариант проигрыша Порошенко на выборах. Тогда на парламентские выборы лучше идти с каким-то другим объединением.

Как видим, между главными партнерами царит недоверие. Они вынуждены работать вместе, и уже не скрывают прохладных отношений и разрабатывают различные сценарии.

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