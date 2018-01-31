Кремлевский доклад. Кто переписал документ

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Андерс Аслунд: Главным адресатом этого списка является президент России

Андерс Аслунд: Главным адресатом этого списка является президент России

Цель доклада состояла в том, чтобы четко определить всех тех лиц, кто сделал свое состояние благодаря противозаконным связям с Кремлем

28 июля Сенат США проголосовал 98 голосами (против 2) «за» принятие нового Закона о борьбе с противниками США посредством санкций (CAATSA). У президента Дональда Трамп не было выбора, и 2 августа он подписал этот закон. При том, что главной целью этого закона было обеспечить то, чтобы президент не смог единолично отменить санкции против России из-за ее военной агрессии в Украине.

Наиболее интересным пунктом нового закона стал Раздел 241. Он призвал главу Минфина США в сотрудничестве с директором Национальной разведки и Госсекретарем США в течение 180 дней представить подробный отчет с указанием «наиболее значимых политических деятелей и олигархов из России, наиболее близких к российскому режиму, их активов с точки зрения взаимоотношений с президентом Владимиром Путиным и другими членами российской правящей элиты», а также указать на любые коррупционные связи в отношении этих лиц».

Этот предполагаемый доклад был назван «Кремлевским списком», и он должен был быть представлен в полночь 29 января. Очевидная цель этого отчета состояла в том, чтобы четко определить всех тех лиц, кто сделал свое состояние благодаря противозаконным связям с Кремлем. И различные правительственные органы США добросовестно выполняли работу в этом направлении.

Однако в последний момент кто-то наверху —­ пока неизвестно, кто именно­ — перечеркнул всю работу экспертов. И вместо этого просто переписал имена высших должностных лиц в администрации президента и правительстве России, включив в список 96 российских миллиардеров из списка Forbes. Этот высокопоставленный чиновник высмеял правительственных экспертов, которые подготовили еще один отчет. Таким образом закон CAATSA превратился в неэффективный документ, а американские санкции в отношении России стали выглядеть потешными. Но подписав этот доклад, глава Минфина взял на себя ответственность за него.

Закон CAATSA превратился в неэффективный документ

Если этот фрагмент из телефонной книги Кремля и будет иметь какой-то эффект, то только тот, что еще больше укрепит российских олигархов за Путиным. В то время как авторы закона о санкциях, наоборот, стремились разделить российскую элиту, и предоставить возможность отдельным россиянам спокойно жить на Западе. Многие бизнесмены из этого списка Forbes имеют гражданство и других стран, не только России, и проживают за границей в течение многих лет. Но американские власти решили, что эти люди сделали что-то неправильно.

Главным адресатом этого списка является президент России. Поэтому возникает вопрос, почему глава Финансового департамента так откровенно насмехается над санкциями в отношении России и над законом CAATSA, подписанный президентом США?

Перевод НВ

Новое время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Андерса Аслунда. Републикация полной версии текста запрещена

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