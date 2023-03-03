101 бронетранспортер. Сергей Притула сообщил о закупке рекордной партии бронетехники для ВСУ 3 марта, 15:57 Фонд Притулы завозит 101 бронетранспортер для ВСУ (Фото:пресс-служба)

Украинский волонтер Сергей Притула сообщил, что его благотворительный фонд закупил и доставляет в Украину рекордную партию бронетехники.

В Украину уже прибыли первые 24 бронированные машины.

«Это будет еще одна история украинского волонтерского движения, о которой можно сказать „впервые“. И это сделали украинцы! Наша Армия впервые получает столь большую партию бронетехники не по линии международной помощи, а благодаря донатам сотен тысяч украинцев, украинских бизнесов, детей и неравнодушных людей из-за границы. Я благодарен всем за донаты! Вместе мы продолжаем подставлять плечо нашим Силам Обороны на новом уровне. Непобедимы, когда объединены!», — заявил Притула.

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Фото: пресс-служба

Фото: пресс-служба

Он также записал видеообращение к украинцам, в котором подчеркнул, что Украину, для которой нет ничего невозможного, не покорить.

«Разве можно покорить страну, для народа которой нет слова „невозможно“? Когда за нами и правда, и весь мир. Когда нашим защитникам что-то необходимо, мы просто скидываемся деньгами, и покупаем. За средства людей и бизнесов, в свое время задонативших на Спартаны, наш фонд закупил и доставляет в Украину исторически рекордную партию бронетехники, которая заходит не по линии межправительственной коммуникации!», — отметил Притула.

Вся партия уже оплачена и едет в Украину. Техника прошла обслуживание в Великобритании. Броневики подготовлены к установке связи и вооружения, поэтому будут сразу переданы в ВСУ.

Большой сбор на британские бронетранспортеры Притула объявил 2 ноября 2022 года. Всего за полтора суток удалось собрать 236 млн грн.