«Ничего невозможного не бывает». Кулеба ответил, стоит ли Украине ждать передачи американских систем ПВО Patriot 15 декабря, 15:27 Дмитрий Кулеба ответил, стоит ли Украине ждать передачи американских систем ПВО Patriot (Фото:Орестократія)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил, стоит ли Украине ждать передачи американских систем ПВО Patriot.

В интервью Оресту Сохаре Кулеба отметил, что «ничего невозможного не бывает», но призвал дождаться официальной информации от Белого дома.

«Patriot — это одна из самых сложных историй, с которой всей дипломатической команде президента Зеленского приходилось иметь дело… Могу сейчас сказать, что, во-первых, последний разговор между президентами Владимиром Зеленским и Джо Байденом был действительно патриотическим, а во-вторых, ничего невозможного не бывает», — сказал Кулеба.

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Он добавил, что стоит ожидать официального сообщения о ситуации с передачей Украине Patriot от американской стороны.

«То, что оно рано или поздно произойдет, я в этом не сомневаюсь», — подчеркнул Кулеба.