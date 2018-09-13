13 сентября 2018, четверг

Забивают окна и двери. На юго-востоке США готовятся к приближению урагана Флоренс - фотогалерея

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Забивают окна и двери. На юго-востоке США готовятся к приближению урагана Флоренс - фотогалерея

Жители юго-восточного побережья США готовятся к приближению чрезвычайно опасного урагана Флоренс. 

Утром, 12 сентября, камера высокого разрешения Международной космической станции засняла мощный ураган, сформировавшийся в Атлантическом океане,  и приближающийся к восточному побережью США.

13 сентября ураган Флоренс ослаб до состояния шторма второй категории, но по-прежнему считается чрезвычайно опасным и угрожающим жизни.

Жители прибрежных штатов Мэриленд и Вирджиния готовятся к его приходу. Они забивают досками окна и двери. На некоторых щитах они  пишут направление ближайшего убежища и необходимую для выживания информацию

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