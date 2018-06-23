23 июня 2018, суббота

Вице-премьер Италии заявил о возможном развале Евросоюза

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Сальвини озвучил вызовы, которые стоят перед странами Европы

Сальвини озвучил вызовы, которые стоят перед странами Европы

Заместитель председателя совета министров Италии Маттео Сальвини заявил, что разногласия внутри Европейского союза могут привести к развалу объединения.

Среди тем, которые не находят единой поддержки среди европейских стран, Сальвини назвал миграционный кризис и формирование бюджета ЕС, передает Интерфакс-Украина.

"В течение года станет ясно, сохранится ли объединенная Европа или нет. Мы узнаем, имеет ли все это смысл", - заявил Сальвини.

Он также отметил, что Италия больше не способна принимать у себя мигрантов.

"Мы больше не можем принять ни одного человека. Наоборот, мы бы хотели направить куда-нибудь нескольких", - заявил вице-премьер Италии.

Ранее в правительстве Британии заявили о нулевых шансах остановить Brexit.

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