Вице-премьер Италии заявил о возможном развале Евросоюза

Сальвини озвучил вызовы, которые стоят перед странами Европы

Заместитель председателя совета министров Италии Маттео Сальвини заявил, что разногласия внутри Европейского союза могут привести к развалу объединения.

Среди тем, которые не находят единой поддержки среди европейских стран, Сальвини назвал миграционный кризис и формирование бюджета ЕС, передает Интерфакс-Украина.

"В течение года станет ясно, сохранится ли объединенная Европа или нет. Мы узнаем, имеет ли все это смысл", - заявил Сальвини.

Он также отметил, что Италия больше не способна принимать у себя мигрантов.

"Мы больше не можем принять ни одного человека. Наоборот, мы бы хотели направить куда-нибудь нескольких", - заявил вице-премьер Италии.

Ранее в правительстве Британии заявили о нулевых шансах остановить Brexit.