10 июля 2018, вторник

Ветеринар закрылась в машине на жаре, чтобы почувствовать, как страдают собаки - видео

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За 30 минут температура в машине поднялась до 46 градусов
скрин из видео

За 30 минут температура в машине поднялась до 46 градусов

Британский ветеринар Зефани Вудворд проделала над собой эксперимент, чтобы понять, что чувствуют животные, запертые в машине на жаре.  

Взаперти она провела 30 минут и записала эксперимент на видео, пишет издание Metro. 

Вудворд говорит, что это было невыносимо. 

Когда она садилась в машину на улице был 31 градус, за 30 минут температура в машине поднялась до 46 градусов. Она оставила окно приоткрытым, как это обычно делают те, кто оставляет собак в авто, но это не помогло, температура стремительно поднималась. 

Ветеринар отметила, что даже такие условия не соответствуют тому, что чувствует животное, поскольку в любой момент она может выйти, а собака начинает паниковать. Так же у собак нет потовых желез и есть шерсть, что усугубляет ситуацию еще больше.

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