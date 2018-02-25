Важна каждая минута, важна каждая жизнь. МИД Германии отреагировал на резолюцию СБ ОНН по Сирии

Министерство иностранных дел Германии выступило с заявленим в связи с принятием Совбезом ООН резолюции, которая призывает к 30-дневному прекращению огня в Сирии.

Берлин подчеркнул важность немедленной полной реализации резолюции и призвал все стороны конфликта достичь устойчивого прекращения боевых действий, которое позволит незамедлительно беспрепятственно предоставлять гуманитарную помощь.

"Необходимо срочно эвакуировать тяжелобольных и раненых, а также наиболее уязвимых - детей. Важна каждая минута. Важна каждая жизнь", - сказано в заявлении.

Ранее, комментируя принятие резолюции Совбеза ООН, Госдеп США заявил, что режим президента Сирии Башара Асада и его союзники должны немедленно приступить к ее реализации.

В субботу, 24 февраля, Совбез ООН единогласно одобрил резолюцию, требующую 30-дневного прекращения огня в Сирии.

В результате атак армии Асада сирийской Восточной Гуты за семь дней в регионе погибли 505 человек, в том числе 123 ребенка.

Эта неделя стала самой кровопролитной после химической атаки в 2013 году в окрестностях Дамаска. Проправительственные силы, включая российскую авиацию, обстреливают анклав повстанцев в Восточной Гуте под Дамаском с вечера воскресенья, 18 февраля.