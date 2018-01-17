В Великобритании появился "министр по одиночеству"

Министр по одиночеству будет работать в команде Министерства здравоохранения.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о создании новой должности - министра по одиночеству. Он будет бороться с проблемами людей, которым одиночество в тягость.

Как сообщает The Telegraph, по данным организации Красный крест в Великобритании от одиночества страдает более 9 миллионов человек. Она называет такие высокие цифры "скрытой эпидемией".

На новую должность была назначена замминистра по вопросам спорта и гражданского общества Трейси Крауч.

"Для слишком многих людей в современном мире одиночество является грустной реальностью. Я хочу бороться с этой проблемой ради нашего общества и всех нас, помогать преодолеть одиночество пожилым людям, опекунам, тем, кто потерял близких - то есть тем людям, которым не с кем поговорить, не с кем поделиться своими мыслями и опытом", - прокомментировала свое решение Мэй.

"Министр по одиночеству" будет работать в команде Министерства здравоохранения.

Эта идея не нова, раньше ее продвигала в британском парламенте лейбористка Джо Кокс, которая трагически погибла в результате нападения ультраправого террориста.