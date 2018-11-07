В США зафиксировали попытки дезинформировать избирателей в день выборов

Власти США расследуют появление дезинформационных постов в соцсетях в день голосования

Власти США получили сообщения о нескольких "ограниченных" попытках введения в заблуждение американских избирателей в социальных сетях, передает Reuters со ссылкой на представителя Министерства внутренней безопасности.

По словам собеседника агентства, пока неясно, кто стоит за публикацией подобных сообщений. Но он отметил, что все подозрительные сообщения были удалены.

Как отмечается, появление дезинформационных постов в день голосования расследует правительство совместно с правоохранительными органами и руководством социальных сетей.

Напомним, что накануне выборов власти США предупреждали избирателей о возможных российских фейковых новостях.