В Ливерпуле быстрых пешеходов перевели на отдельную "полосу"

Власти Великобритании решили перевести людей, которые привыкли быстро ходить по тротуару, на отдельную дорожку. Первая скоростная полоса для пешеходов появилась в Ливерпуле
Нововведение было вызвано тем, что 47% британцев назвали медленную ходьбу по улице самым раздражающим фактором во время шопинга, пишет Independent.
Первую скоростную дорожку в Великобритании открыли на улице St John Street. Нововведение должно упростить движение в шопиг-центрах города и уменьшить толкотню.
Решение было положительно воспринято молодыми людьми от 16 до 24 лет, 69% респондентов, опрошенных агенством Argos, согласились пользоваться "скоростными тротуарами".
Самая популярная причина согласия (31% ответов) на разграничение скоростного режима - это раздражение от пешеходов, которые блокируют движение.
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