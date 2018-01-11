В Ливерпуле быстрых пешеходов перевели на отдельную "полосу"

47% британцев назвали медленную ходьбу по улице самым раздражающим фактором во время шопинга

Власти Великобритании решили перевести людей, которые привыкли быстро ходить по тротуару, на отдельную дорожку. Первая скоростная полоса для пешеходов появилась в Ливерпуле

Нововведение было вызвано тем, что 47% британцев назвали медленную ходьбу по улице самым раздражающим фактором во время шопинга, пишет Independent.

Первую скоростную дорожку в Великобритании открыли на улице St John Street. Нововведение должно упростить движение в шопиг-центрах города и уменьшить толкотню.

Решение было положительно воспринято молодыми людьми от 16 до 24 лет, 69% респондентов, опрошенных агенством Argos, согласились пользоваться "скоростными тротуарами".

Самая популярная причина согласия (31% ответов) на разграничение скоростного режима - это раздражение от пешеходов, которые блокируют движение.