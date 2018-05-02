В Южной Корее дворник нашел среди мусора семь золотых слитков

Дворник сможет получить от 5 до 20% от своей находки, если золото окажется легальным

Южнокорейский дворник нашел в мусорном контейнере семь золотых слитков стоимостью 327 тыс. долларов США в Международном аэропорту Инчхон, передает South China Morning Post.

От слитков, каждый весом один килограмм, кто-то избавился, вероятно, из страха быть пойманным, предположили полицейские.

В случае, если законный владелец золота не объявится в течение шести месяцев, дворник будет владеть материальными благами в соответствии с законом.

В случае появления владельца, дворник сможет получить от 5 до 20 процентов от рыночной цены золота, что равно от 163 тыс. до 653 тыс. долларов.

Однако, мужчина не получит ни копейки, если золото окажется связанным с преступностью.