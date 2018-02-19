Украинский экипаж обнаружил на борту судна 300 кг кокаина

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Судно Dimitris C находится в порту Генуи

Судно Dimitris C находится в порту Генуи

Украинский экипаж контейнеровоза Dimitris C обнаружил на борту 300 кг кокаина и сдал незаконный груз итальянским властям.

Как сообщает Думская, белый порошок в пластиковых пакетах был обнаружен в море перед заходом в порт Генуи. До этого корабль посетил ряд портов Южной и Центральной Америки.

Итальянские власти не выдвинули обвинения экипажу и оператору, а наоборот - приветствовали помощь украинцев в обнаружении и изъятии наркотиков.

Контейнеровозом Dimitris C управляет крюинговая компания Danaos Shipping Ltd, у которой есть представительства в Одессе, Греции, Кипре и РФ.

В настоящее время судно находится в порту Генуи под контролем итальянских властей.

Напомним, что трое украинцев застряли без еды на борту брошенного теплохода Skylark в порту Крита. Владелец судна отключил телефоны, и на связь не выходит.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Мир ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове