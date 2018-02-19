Украинский экипаж обнаружил на борту судна 300 кг кокаина

Украинский экипаж контейнеровоза Dimitris C обнаружил на борту 300 кг кокаина и сдал незаконный груз итальянским властям.

Как сообщает Думская, белый порошок в пластиковых пакетах был обнаружен в море перед заходом в порт Генуи. До этого корабль посетил ряд портов Южной и Центральной Америки.

Итальянские власти не выдвинули обвинения экипажу и оператору, а наоборот - приветствовали помощь украинцев в обнаружении и изъятии наркотиков.

Контейнеровозом Dimitris C управляет крюинговая компания Danaos Shipping Ltd, у которой есть представительства в Одессе, Греции, Кипре и РФ.

В настоящее время судно находится в порту Генуи под контролем итальянских властей.

Напомним, что трое украинцев застряли без еды на борту брошенного теплохода Skylark в порту Крита. Владелец судна отключил телефоны, и на связь не выходит.