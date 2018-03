Проблема в том, что у нас больше нет звезд - кроме вашего президента. Трамп пошутил об Оскаре

Президент США Дональд Трамп считает, что низкие рейтинги Оскара свидетельствуют об отсутствии в Голливуде звезд мирового класса.

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

"Рейтинг Оскара оказался самым низким в истории. Проблема в том, что у нас больше нет звезд - за исключением вашего президента (шучу, конечно!)", - написал президент.

Lowest rated Oscars in HISTORY. Problem is, we don’t have Stars anymore - except your President (just kidding, of course)!