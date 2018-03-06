Проблема в том, что у нас больше нет звезд - кроме вашего президента. Трамп пошутил об Оскаре

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что низкие рейтинги Оскара свидетельствуют об отсутствии в Голливуде звезд мирового класса.

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

"Рейтинг Оскара оказался самым низким в истории. Проблема в том, что у нас больше нет звезд - за исключением вашего президента (шучу, конечно!)", - написал президент. 

По данным Hollywood Reporter, рейтинг просмотров вручения премии Оскар в 2018 году оказался худшим за все время трансляций.

Согласно данным журналистов, в 2018 году церемонию посмотрели 26,5 миллиона человек, что на 19% меньше, чем в прошлом году.

С полным списком победителей Оскара можно ознакомиться здесь.

Смотрите также

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Мир ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове