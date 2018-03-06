Проблема в том, что у нас больше нет звезд - кроме вашего президента. Трамп пошутил об Оскаре

Президент США Дональд Трамп считает, что низкие рейтинги Оскара свидетельствуют об отсутствии в Голливуде звезд мирового класса.

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

"Рейтинг Оскара оказался самым низким в истории. Проблема в том, что у нас больше нет звезд - за исключением вашего президента (шучу, конечно!)", - написал президент.

Lowest rated Oscars in HISTORY. Problem is, we don’t have Stars anymore - except your President (just kidding, of course)! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 марта 2018 г.

По данным Hollywood Reporter, рейтинг просмотров вручения премии Оскар в 2018 году оказался худшим за все время трансляций.

Согласно данным журналистов, в 2018 году церемонию посмотрели 26,5 миллиона человек, что на 19% меньше, чем в прошлом году.

С полным списком победителей Оскара можно ознакомиться здесь.

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