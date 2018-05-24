Тегеран выдвинул Европе требования для сохранения ядерного соглашения

Если Европа не согласится на выдвинутые Ираном условия, Тегеран возобновит деятельность в сфере ядерных разработок

В среду, 23 мая, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выдвинул ряд требований для того, чтобы Тегеран продолжал придерживаться ядерной сделки после выхода из нее Соединенных Штатов Америки.

Тегеран настаивает, чтобы европейские страны выпустили резолюцию с осуждением политики США.

Также они должны гарантировать, что не будут поднимать вопрос о ракетной программе Ирана и вмешиваться во внутреннюю политику республики.

"Европа должна гарантировать полную продажу иранской нефти. Если США удастся помешать продаже нашей нефти, мы должны иметь возможность продать желаемое количество масла. Европейцы должны - гарантированным образом - компенсировать это и покупать иранскую нефть", - заявил верховный лидер Ирана.

Кроме того, европейские банки "должны гарантировать проведение бизнес-транзакций" с Ираном.

"У нас нет конфликтов в отношении этих трех стран (Великобритании, Франции, Германии), но мы не доверяем им, исходя из предыдущего опыта", - написал аятолла.

Тегеран также требует, чтобы Европа противостояла "любым санкциям в отношении Исламской Республики и твердо противостояла санкциям США в отношении Ирана".

Хаменеи отметил, если Европа не согласится на выдвинутые Ираном условия, Тегеран возобновит деятельность в сфере ядерных разработок.

"На протяжении двух лет США несколько раз нарушали Совместный всеобъемлющий план действий, пока европейцы хранили молчание. Эти три европейские страны (Великобритания, Франция, Германия) должны доказать, что они не будут вести себя нечестно и неблагонадежно, как они вели себя в ходе переговоров по ядерной сделке в 2004–2005 годах", - написал верховный лидер Ирана в Twitter.

Ранее сообщалось, что минфин США расширил санкции против Ирана.

Напомним, что 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана и анонсировал новые санкции против иранского режима.

Историческая сделка по иранской ядерной программе от 2015 года предусматривает снятие части санкций с Ирана в обмен на ограничение его возможностей по обогащению и хранению ядерных материалов. Трамп называл сделку несправедливой и сомневался в том, что она ограничит ядерные амбиции Тегерана.

Против выхода из соглашения выступили ведущие страны ЕС и Россия.