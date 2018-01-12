Стихия "украла" историческое здание с территории США и перенесла его в Канаду - фото

Историческое здание возле Музея копченой сельди в штате Мэн, США, отнесло ветром и течением к канадскому острову Кампобелло. Оно наполовину затоплено и его пытаются вернуть на родину
Об этом курьезном инциденте пишет издание Bangor Daily News.
Постройку затопило водой во время шторма 4 января и отнесло течением к острову по ту сторону американо-канадской границы.
Здание входило в Национальный реестр исторических мест США.
Несколько предприимчивых канадцев уже заявили свои права на бесхозную находку и теперь, ссылаясь на канадские законы, препятствуют его возвращению на родину.
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