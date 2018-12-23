Спасателям пришлось поднимать погибших на шахте в Соликамске с глубины 362 метра Сегодня, 16:02 2 Цей матеріал також доступний українською Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю/ТАСС Очаг возгорания и тела погибших на шахте Уралкалия в Соликамске были обнаружены на глубине 362 метра.

Очаг возгорания и тела погибших на шахте Уралкалия в Соликамске были обнаружены на глубине 362 метра.

Об этом сообщает Интерфакс, цитируя начальника Главного управления МЧС России по Пермскому краю Андрея Бабинцева.

Бабинцев заявил, что время, когда погибли люди, будет установлено во время ведомственной проверки. Он добавил, что наличие метана в калийных шахтах исключено.

Напомним, утром в субботу 22 декабря на строящемся четвертом стволе рудника "Соликамск-3" "Уралкалия" произошло возгорание. Все девять человек, оказавшиеся в зоне задымления, погибли. По последним данным, на поверхность подняты три тела погибших, тела еще шести строителей остаются под землей.