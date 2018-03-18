Швеция и КНДР завершили трехдневные переговоры в Стокгольме

МИД Швеции представлял интересы США перед чиновниками из Пхеньяна

Министры иностранных дел Северной Кореи и Швеции, которая представляет перед Пхеньяном интересы США, завершили трехдневные переговоры в шведской столице Стокгольме о ситуации с безопасностью на Корейском полуострове, передает DW.

Министры "обсудили возможности и вызовы, связанные с продолжением дипломатических усилий, направленных на достижение мирного урегулирования конфликта", - говорится в заявлении шведского МИД.

Также отмечается, что на переговорах речь шла и о других темах, например гуманитарную ситуацию в КНДР и санкции ООН.

"Главный фокус в переговорах был сосредоточен на ситуации с безопасностью на Корейском полуострове", - заявила после завершения переговоров МИД Швеции Валльстрем.

При этом шведская Министерка иностранных дел не указала, визит в Стокгольм привел к какому дальнейшему развитию ситуации в вопросе возможной встречи лидеров США и КНДР.

Глава МИД Северной Клореи Ри Чон Хо не делал никаких публичных заявлений. Накануне он провел короткую встречу с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.

Ранее сообщалось, что глава МИД Северной Кореи отправился в Швецию, где может состояться встреча Трампа и Ким Чен Ына.

Напомним, что представители Южной Кореи по итогам переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном заявили, что КНДР согласилась приостановить ядерные испытания и начать прямые переговоры с США.

В свою очередь Трамп, по данным СМИ, отнесся к этой идее положительно.