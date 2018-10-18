Помпео заявил, что США объединят генконсульство с посольством в Иерусалиме

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что генконсульство США в Восточном Иерусалиме объединят с новым посольством США в Иерусалиме.

Об этом пишет Reuters.

"Это решение является частью общих усилий по повышению эффективности и производительности нашей работы. Это не свидетельствует об изменении политики США в отношении Иерусалима, Западного берега или сектора Газа", - сказал Помпео.

Новый "палестинский отдел", который создадут при посольстве в Иерусалиме, будет предоставлять все услуги жителям Западного берега, сектора Газа и арабских кварталов Иерусалима.

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По словам Помпео, данный шаг - это часть усилий администрации Дональда Трампа по поддержанию мира между Израилем и палестинцами.

Напомним, что США 14 мая провели официальную церемонию открытия американского посольства в Иерусалиме.