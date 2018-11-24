Острова Новой Зеландии начали сближаться из-за землетрясений - ученые

Сближение Южного и Северного островов продлится еще несколько лет

Северные и южные острова Новой Зеландии сблизились после землетрясений в 2016 году.

Об этом сообщает Stuff со ссылкой на новозеландский Королевский научно-исследовательский институт (GNS Science).

Город Кейп Кэмпбелл, расположенный на северо-восточной части Южного острова, стал на 14 дюймов (35 см) ближе к Веллингтону, большому города на южном побережье Северного острова, чем это было до землетрясения.

Землетрясение магнитудой 7,8, произошедшее вблизи города Кайкоура на Южном острове, частично подняло морское дно на 6,5 футов (около двух метров). Обнажаются водоросли и морские скалы.

В GNS Science считают, что сближение Южного и Северного островов продлится еще несколько лет, но движение будет медленным.