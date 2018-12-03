Новое перемирие и старая война. Главные итоги саммита G20 для мира и Украины

30 ноября - 1 декабря 2018 года в аргентинской столице Буэнос-Айресе состоялся саммит лидеров стран Большой двадцатки.

Первые лица двадцати наиболее влиятельных государств мира впервые собрались на встречу в Южной Америке. Помимо официальной повестки саммита, лидерам G20 пришлось реагировать на самые громкие международные события последних недель и месяцев – от убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи до захвата Россией трех украинских кораблей и их экипажей вблизи Керченского пролива.

НВ рассказывает о наиболее значимых итогах саммита и самых важных дискуссиях, которые провели мировые лидеры.

Международное давление на Россию из-за захвата украинских кораблей

За неделю до того, как руководители стран G20 собрались в Аргентине, обострение конфликта между Украиной и Россией стало одной из мировых топ-тем. Лидеры большинства западных стран и организаций призвали Москву освободить захваченных украинских моряков - аналогичные требования российскому президенту Владимиру Путину пришлось услышать и на саммите G20.

Так, 1 декабря с Путиным в формате рабочего завтрака встретилась канцлер Германии Ангела Меркель.

"Канцлер ФРГ еще раз выразила озабоченность обострением в Керченском проливе и выступила в поддержку свободы судоходства в Азовском море", - сообщил о позиции Меркель на этой встрече представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Владимир Путин и Ангела Меркель встретились за рабочим завтраком / Фото ЕРА

Наиболее важным итогом получасовых переговоров за завтраком стала договоренность Москвы и Берлина задействовать "нормандский формат" в решении Керченского кризиса – то есть привлечь к переговорам группу высокопоставленных представителей Германии, Франции, России и Украины.

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон также поднял тему Украины в ходе переговоров с Путиным и потребовал от него освободить 24 взятых в плен украинца, сообщило агентство Reuters.

Наиболее важным итогом встречи Путина и Меркель стала договоренность задействовать "нормандский формат" в решении Керченского кризиса

Кроме того, вопрос о действиях России Меркель обсудила также в ходе личной встречи с президентом США Дональдом Трампом. В Буэнос-Айресе лидеры наиболее влиятельных государств Европы и Северной Америки "обменялись мнениями по поводу нарушения Россией Договора о ракетах средней и меньшей дальности, подумали над тем, как добиться дальнейшего усиления НАТО и как улучшить энергетическую безопасность Европы", уточнила представитель Белого дома Сара Сандерс. "Также они обсудили развитие событий между Россией и Украиной", - заявила Сандерс.

Тем временем решение ситуации с захватом украинских моряков в "нормандском формате" поддержал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, которого ранее называли возможным посредником в этом конфликте. На полях саммита в Аргентине Эрдоган высказал надежду, что Киев, Москва, Париж и Берлин смогут найти выход из ситуации, спровоцированной агрессией России.

"Я поговорил с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Петром Порошенко по поводу этого инцидента. Надеюсь, что четыре страны проведут между собой встречу, и на ней начнется новый процесс с целью урегулирования этой ситуации", - заявил Эрдоган.

Президент Украины Петр Порошенко уже заявил, что официальный Киев готов к такому формату переговоров. "Это предложение предварительно было согласовано со мной как президентом Украины во время телефонного разговора с канцлером Германии, и мы, безусловно, примем участие во встрече "нормандского формата" на уровне политических советников, на которую мы ставим срочный вопрос – требование к РФ вернуть наших военных, корабли и открыть Керченский пролив", – заявил Порошенко в интервью France 24.

В то же время он подчеркнул, что такой формат – лишь способ, а не гарантия решения кризиса.

"Встреча лишь инструмент, а не результат. Мы требуем [от России] – прекратите нарушать международное право, потому что все, что произошло, является грубым нарушением и может иметь дальнейшие последствия", – заявил Порошенко.

"Похолодание" в отношениях Трампа и Путина

Отмена запланированной двухчасовой встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным на полях G20 стала еще одним следствием незаконной атаки российских вооруженных сил на украинские корабли. Эту причину озвучили как лично Трамп, так и представители его администрации – встречу отменила именно американская сторона.

В частности госсекретарь США Майк Помпео заявил, что возможность личных переговоров Трампа и Путина в будущем зависит от освобождения захваченных Россией украинских кораблей и 24 украинцев. По словам Помпео, американский президент решил, что "правильным поступком будет сказать россиянам: верните моряков, верните украинские корабли, они их, люди должны быть возвращены домой, к их семьям". Таким образом Трамп "хотел послать четкий месседж, что США считают поведение Кремля неприемлемым", подчеркнул госсекретарь США.

Дональд Трамп отказался от встречи с Владимиром Путиным / Фото ЕРА

На саммите Большой двадцатки в Аргентине Трамп действительно проявлял куда меньше любезности по отношению к российскому лидеру, чем в ходе их предыдущих встреч. В частности, как подметили журналисты, лидеры России и США не обменялись рукопожатиями во время церемонии фотографирования глав делегаций стран G20.

Трамп "хотел послать четкий месседж, что США считают поведение Кремля неприемлемым", подчеркнул госсекретарь США

Однако короткая неформальная беседа между Трампом и Путиным в Буэнос-Айресе все же состоялась.

"Как это обычно и бывает на многосторонних мероприятиях, президент Трамп и его супруга провели ряд неформальных разговоров с мировыми лидерами на ужине вчера. В частности, такой разговор был и с президентом Путиным", - сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

В ходе этого разговора Трамп, снова-таки, поднял тему российской агрессии в Украине. Президент РФ, в свою очередь, заявил, что оба они остались "при своих мнениях".

"Я ответил на его [Дональда Трампа] вопросы, связанные с этим инцидентом в Черном море. У него своя позиция по этим вопросам и проблемам, у меня - своя. Но, во всяком случае, мы остались при своем мнении. Во всяком случае, я его проинформировал о нашем видении этого инцидента", - заявил Путин.

"Перемирие" в торговой войне Вашингтона и Пекина

Одной из наиболее значимых среди запланированных тем саммита G20 стала торговая война между США и Китаем – двумя крупнейшими экономиками мира. С начала июля они ввели взаимные пошлины на общую сумму более $100 млрд, напоминает DW.

Чтобы найти компромисс в этом вопросе, лидеры двух стран Дональд Трамп и Си Цзиньпин чрезвычайно долго "ужинали" в Буэнос-Айресе – их встреча 1 декабря продлилась 2,5 часа.

США согласились отложить на 90 дней поднятие штрафных пошлин на китайские товары – они должны были вступить в силу с 1 января 2019 года

По итогам переговоров Вашингтон и Пекин достигли скромного "перемирия" в развернувшемся торговом противостоянии. США согласились отложить на 90 дней поднятие штрафных пошлин на китайские товары – с 1 января 2019 года американские пошлины должны были вырасти с 10% до 25%.

Кроме того, как сообщает Голос Америки, Трамп и Си Цзиньпин также договорились в течение этих трех месяцев не накладывать новых торговых ограничений и постараться достигнуть нового двустороннего торгового соглашения.

Уже на борту президентского самолета после вылета из Аргентины Трамп заявил, что эта договоренность с Китаем станет "одним из крупнейших соглашений, которые когда-либо заключались".

"Оно окажет невероятное положительное влияние на фермерство, то есть сельское хозяйство, промышленную продукцию, компьютеры – все виды продукции", – убежден Трамп.

Однако соглашение лишь временное: если стороны не выйдут на новый торговый договор, по истечении 90 дней после 1 января США все-таки повысят штрафные пошлины, что может привести к ответ мерам Китая.

Новое торговое соглашение США, Мексики и Канады

Еще одним важным результатом саммита Большой двадцатки в Аргентине стало новое соглашение о торговле в Северной Америке, которое 30 ноября подписали президент США Дональд Трамп, лидер Мексики Энрике Пенья Ньето и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Этот документ придет на смену Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA) – оно действовало с 1994 года, однако против этого договора резко выступил Вашингтон. Трамп называл NAFTA "одной из худших торговых сделок" и еще в ходе своей избирательной кампании обещал разорвать договор.

Лидер Мексики Энрике Пенья Ньето, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо / Фото ЕРА

Теперь же североамериканские страны подписали новый документ - одно из крупнейших в мире соглашений о свободной торговле. Договор охватывает государства, где проживает 500 млн человек и совокупный ВВП которых составляет $23 трлн в год, напоминает DW.

Договор охватывает государства, где проживает 500 млн человек и совокупный ВВП которых составляет $23 трлн в год

Новый документ предусматривает повсеместное введение минимальной оплаты труда и впервые охватит сферу финансовых услуг и цифровой экономики. Кроме того, согласно ему, автомобили и комплектующие к ним на 75% должны производиться в странах соглашения, причем на 40% - рабочими, имеющими определенный уровень зарплаты.

В то же время в этом документе сохранены некоторые положения NAFTA, ранее вызывавшие недовольство у США. Речь идет, в частности, о процедуре, обеспечивающей экономическую защиту Канаде, если США решат ввести штрафные пошлины на канадские автомобили, грузовики и автомобильные запчасти.

Однако подписанное тремя мировыми лидерам соглашение еще не действительно – оно вступит в силу лишь после ратификации в парламентах США, Мексики и Канады.

Наследный принц Саудовской Аравии в опале

Среди 20 ключевых участников саммита G20 в Аргентине был и Мохаммед бин Салман Аль Сауд, наследный принц Саудовской Аравии. К его участию в саммите было приковано особое внимание, ведь принц является центральной фигурой скандала вокруг жестокого убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

Принц - центральная фигура скандала вокруг убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи

2 октября Хашукджи, открытый критик властей Саудовской Аравии, был убит в здании консульства этой страны в Стамбуле. В течение двух последних месяцев мир пытался прояснить, причастен ли к организации этого преступления лично Мохаммед бин Салман Аль Сауд – а официальный Эр-Рияд, в свою очередь, последовательно отрицал такую взаимосвязь.

На фоне скандала многие страны Запада и коммерческие организации свернули свое сотрудничество с Саудовской Аравией, в том числе в сфере вооружений и обороны.

На саммите G20 Владимир Путин был единственным, кто радушно приветствовал Мохаммеда бин Салмана:

Поэтому в Аргентине наследного принца Мохаммеда бин Салмана ждал прохладный прием: активисты, требующие расследования убийства Хашукджи, встретили его протестом уже в аэропорту Буэнос-Айреса.

В ходе официальной церемонии фотографирования лидеров G20 монаршему наследнику отвели наименее заметное место (в отличие от предыдущих саммитов, где он фотографировался в первых рядах мировых лидеров).

Кроме того, из ключевых мировых лидеров открыто приветствовал Мохаммеда бин Салмана лишь президент России Владимир Путин – руководители двух держав с улыбкой обменялись неформальным рукопожатием. Как заявил впоследствии пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, на его памяти российский президент впервые так поздоровался с кем-либо из мировых лидеров ("дал пять"). Кроме того, ​"на "полях" саммита состоялась весьма содержательная беседа президента Путина с наследным принцем", добавил Песков.

В то же время мировые ленты новостей облетела видеозапись неофициальной беседы президента Франции Эммануэля Макрона с наследным принцем в кулуарах саммита. Благодаря включенному рядом микрофону часть их разговора о деле Хашукджи стала достоянием общественности.

На записи слышно, как Мохаммед бин Салман пытается убедить Макрона "не беспокоиться" из-за скандала с убийством журналиста – мол, он "справится" с ситуацией. "Но я беспокоюсь", - отвечает французский президент. "Вы никогда не слушаете меня", - добавляет он.

Итоговое коммюнике саммита

В результате двухдневного саммита лидерам Большой двадцатки удалось подписать совместную декларацию – в отличие от летнего саммита Большой семерки в Канаде, когда Трамп со скандалом отозвал свою подпись.

Впрочем, в мировой прессе итоговое коммюнике аргентинской встречи G20 быстро окрестили "декларацией минимального компромисса" – поскольку из-за многих разногласий между мировыми лидерами в тексте оставили лишь самые компромиссные формулировки.

Итоговый документ по климату, как и в 2017 году, подписали лишь 19 стран - США отказались его поддержать

Так, под давлением США лидеры G20 исключили из итоговой декларации пункт о борьбе с протекционизмом, заменив его словами о "поддержке принципа многосторонности" в деловых и торговых отношениях. По словам немецкого канцлера Ангелы Меркель, "прошли те времена", когда этот принцип получал автоматическое одобрение среди стран Большой двадцатки. "За него приходится бороться", - констатировала Меркель.

В то же время государствам удалось договориться о необходимости реформировать Всемирную торговую организацию.

Кроме того, в коммюнике идет речь о проблеме миграции - хотя в документе она упоминается лишь двумя предложениями. В частности, лидеры Большой двадцатки признали, что потоки беженцев являются "глобальной проблемой, имеющей гуманитарные, политические, общественные и экономические последствия". Руководители G20 пообещали совместно бороться с причинами миграционного кризиса.

Итоговый документ по климату, как и в 2017 году в Гамбурге, подписали лишь 19 стран - США отказались его поддержать. Также климатическую декларацию G20 изначально не хотели подписывать Россия, Турция и Саудовская Аравия, сообщает DW.