Немецкую компанию оштрафовали из-за поставок в Россию товаров двойного назначения

Компании из Ульма (Германия) оштрафовали на 190 000 евро, поскольку она в обход санкций экспортировала несколько машин в Россию, которые могут использоваться в военных целях.

Об этом сообщила Stuttgarter Nachrichten.

Таможенники пояснили, что товары двойного назначения могут экспортироваться, но только при наличии специального разрешения. В данном случае его не было.

Поставкам таких товаров могут препятствовать не только санкции, но и несогласие в политике между страной-поставщиком и получателем.

О том, какая именно компания сотрудничала с Россией, не сообщается.

Таможенники узнали о "контрабанде" во время осмотра запасных деталей одного из автомобилей. Сам груз уже покинул территорию Евросоюза. Однако в своем расследовании Таможенная служба установила, что компания поставила машины преждевременно, чтобы избежать неизбежных контрактных штрафов.

Напомним, немецкая компания DHL, оказывающая услуги по доставке почты и посылок, продолжает через партнеров работать в Крыму, несмотря на санкции.