НАТО нарастит боеготовность в Балтийском море в связи с военными учениями РФ

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НАТО будет следить за военными учениями РФ в Балтийском море

НАТО будет следить за военными учениями РФ в Балтийском море

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс будет наращивать боеготовность своих сил в районе Балтии в связи с проведением Россией военных учений в регионе.

Он признал, что Россия имеет право проводить учения на своей территории, однако отметил, что силы альянса "будут сохранять бдительность и повышать боеготовность", сообщает Интерфакс-Украина.

Кроме того, Столтенберг сказал, что для противодействия России в Арктике НАТО планирует создать специальное Атлантическое командование. Решение о создании предполагается принять на предстоящем июльском саммите альянса. В настоящее время НАТО обращается к союзникам с просьбой об увеличении числа боевых кораблей, включая подводные лодки, в регионе.

Таким образом, по его словам, "можно поддерживать пониженный уровень напряженности" в этом районе мира.

4-6 апреля Военно-морские силы России проведут тренировочные пуски ракет над латвийской исключительной экономической зоной в Балтийском море.

Ранее Столтенберг заявлял, что в планы Североатлантического альянса не входит полная изоляция России.

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