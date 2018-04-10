На Мальте туристический автобус попал в ДТП: двое погибших, полсотни раненых

На Мальте двухэтажный туристический автобус попал в ДТП, в результате которого погибли два человека, еще 50 пострадали.

Как сообщает Times of Malta, автобус с туристами врезался в дерево.

Отмечается, что двое туристов - 62-летний бельгиец и 37-летняя испанка - погибли на месте. Шесть туристов в критическом состоянии, 44 получили медицинскую помощь.

Среди пострадавших - 12 детей, двое мальчиков из Великобритании находятся в критическом состоянии.

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат принес свои соболезнования семьям погибших.

Напомним, 8 апреля в США школьный автобус врезался в пролет эстакады, около 40 подростков получили ранения.