На Мальте туристический автобус попал в ДТП: двое погибших, полсотни раненых

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Жертвами ДТП стали двое туристов
Фото: Times of Malta

Жертвами ДТП стали двое туристов

На Мальте двухэтажный туристический автобус попал в ДТП, в результате которого погибли два человека, еще 50 пострадали.

Как сообщает Times of Malta, автобус с туристами врезался в дерево.

Отмечается, что двое туристов - 62-летний бельгиец и 37-летняя испанка - погибли на месте. Шесть туристов в критическом состоянии, 44 получили медицинскую помощь.

Среди пострадавших - 12 детей, двое мальчиков из Великобритании находятся в критическом состоянии.

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат принес свои соболезнования семьям погибших.

Напомним, 8 апреля в США школьный автобус врезался в пролет эстакады, около 40 подростков получили ранения. 

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