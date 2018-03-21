Миллиард франкоязычных к 2065 году. Макрон опубликовал план популяризации страны

Президент Франции хочет популяризации его страны во всем мире

В Международный день Франкофонии и французского языка президент Эммануэль Макрон опубликовал план популяризации в мире французского языка и культуры.

На сегодняшний день французский язык по распространенности в мире занимает пятое место после китайского, английского, испанского и хинди, передает The Guardian.

К 2065 году Макрон ставит перед собой цель, чтобы количество людей, владеющих французским языком, достигло в мире одного миллиарда.

В первую очередь, президент Франции хочет обратить внимание на африканские страны, а также улучшить доступ беженцев к обучению французскому языку.

"Французская средняя школа за рубежом является основой французскоговорящего воспитания. Эта сеть будет объединена и усилена", - заявил Макрон.

Ранее Макрона заявил о готовности изменить конституцию, внеся в нее отдельной строкой статус Корсики.