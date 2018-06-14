Kyodo: Ким Чен Ын и премьер Японии могут провести встречу во Владивостоке

Синдзо Абэ и Ким Чен Ын могут встретиться во Владивостоке

Правительство Японии намерено организовать встречу премьер-министра страны Синдзо Абэ и лидера КНДР Ким Чен Ына в российском Владивостоке в сентябре, сообщает агентство Kyodo со ссылкой источники.

Встречу хотят провести в кулуарах Восточного экономического форума, на который был приглашен Ким Чен Ын. Абэ регулярно посещает форум.

По данным агентства, во вторник во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре Ким Чен Ын заявлял о готовности встретиться с Абэ.

Во время встречиТрамп изложил Ким Чен Ыну позицию Токио, согласно которой Япония готова начать оказывать экономическую поддержку КНДР только после остановки Пхеньяном ядерной и ракетной программ, а также разрешения вопроса с похищенными японскими гражданами.

Предыдущий лидер КНДР Ким Чен Ир признал, что в 1977-1983 годах Северная Корея похитила более десяти японцев для преподавания языка в разведывательных школах. Восемь из них, по утверждениям Ким Чен Ира, умерли.

Пхеньян выдал Японии останки одного из похищенных, однако анализ ДНК показал, что тело принадлежало другому человеку.

Власти КНДР отказываются предоставлять Японии больше информации о похищенных.

Ранее сообщалось, что власти Японии и КНДР на протяжении нескольких месяцев ведут тайные переговоры относительно организации совместного саммита лидеров двух стран.