Крушение вертолета в Нью-Йорке: количество жертв возросло

В Нью-Йорке при падении вертолета в пролив Ист-ривер погибли все пять пассажиров, которые находились на борту.
По данным местных властей, пилот вертолета смог из него выбраться и остался жив, сообщает CNN.
Сейчас пилот находится в больнице.
Вертолет принадлежит частной компании Liberty Helicopter, которая совершает чартерные рейсы над городом для съемки достопримечательностей и красивых пейзажей.
Напомним, в Нью-Йорке упал вертолет с несколькими людьми на борту. По словам очевидцев, все произошло за считанные минуты. После падения вертолет перевернулся в воде.
Ранее сообщалось о двух погибших в результате инцидента.
Комментарии
Правила комментирования