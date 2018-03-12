Крушение вертолета в Нью-Йорке: количество жертв возросло

После падения вертолета в Нью-Йорке выжил только пилот

В Нью-Йорке при падении вертолета в пролив Ист-ривер погибли все пять пассажиров, которые находились на борту.

По данным местных властей, пилот вертолета смог из него выбраться и остался жив, сообщает CNN.

Сейчас пилот находится в больнице.

Вертолет принадлежит частной компании Liberty Helicopter, которая совершает чартерные рейсы над городом для съемки достопримечательностей и красивых пейзажей.

Напомним, в Нью-Йорке упал вертолет с несколькими людьми на борту. По словам очевидцев, все произошло за считанные минуты. После падения вертолет перевернулся в воде.

Ранее сообщалось о двух погибших в результате инцидента.