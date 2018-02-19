Количество погибших при обстреле пригорода Дамаска возросло до 71

Количество погибших в результате обстрелов сирийских правительственных войск и союзников по повстанцам в Восточной Гуте в пригороде Дамаска за последние сутки возросло до 71 человека, сообщили правозащитники.

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, при авиаударах, ракетных и артиллерийских обстрелах по осажденному пригороду Дамаска получили ранения 325 человек, передает Reuters.

Представитель группы повстанцев Файлак аль-Рахман сказал, что в течение дня по Восточной Гуте была нанесена серия мощных бомбовых ударов.

"Не было наземных операций и столкновений, но наблюдается очень сильный обстрел артиллерийским огнем и пристрелочный огонь", - сказал он.

Ранее правозащитники заявили, что за последние 24 часа в результате обстрелов и авиаударов по Восточной Гуте погибли по меньшей мере 35 человек, в том числе пятеро детей. По их данным, сирийская армия зачищает путь для наступления.