Количество погибших при обстреле пригорода Дамаска возросло до 71

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Последствия обстрелов в Восточной Гуте
Фото: ООН

Последствия обстрелов в Восточной Гуте

Количество погибших в результате обстрелов сирийских правительственных войск и союзников по повстанцам в Восточной Гуте в пригороде Дамаска за последние сутки возросло до 71 человека, сообщили правозащитники.

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, при авиаударах, ракетных и артиллерийских обстрелах по осажденному пригороду Дамаска получили ранения 325 человек, передает Reuters.

Представитель группы повстанцев Файлак аль-Рахман сказал, что в течение дня по Восточной Гуте была нанесена серия мощных бомбовых ударов.

"Не было наземных операций и столкновений, но наблюдается очень сильный обстрел артиллерийским огнем и пристрелочный огонь", - сказал он.

Ранее правозащитники заявили, что за последние 24 часа в результате обстрелов и авиаударов по Восточной Гуте погибли по меньшей мере 35 человек, в том числе пятеро детей. По их данным, сирийская армия зачищает путь для наступления. 

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