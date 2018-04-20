Исследование: После отравления Скрипаля активность российских троллей увеличилась на 4000%

Российские боты комментировали отравление Скрипаля и химическую атаку в Думе

Онлайн-активность российских ботов и троллей после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и химической атаки в сирийской Думе увеличилась на 4000%.

Об этом говорится в исследовании правительства Великобритании, сообщает Sky News.

Учетная запись в Twitter под ником partisangirl примерно за две недели опубликовала более 2,3 тысяч твитов. Их могли прочитать примерно 62 миллиона человек.

Российские боты одновременно комментировали отравление в Солсбери и химическую атаку в Сирии.

В публикациях упоминалось, что использованный яд никогда не производился в России, а также пытались распространить теорию о том, что яд изготовили в британской лаборатории.

О Сирии боты опубликовали 45 тысяч постов, их могли прочитать до 20 миллионов пользователей.