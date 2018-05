Убийца танков. Почему Россия боится ракет Javelin

Когда Россия предоставила военную поддержку сепаратистам в Украине, колонны российских танков стали важным инструментом, который позволил остановить наступление украинской армии и захватить правительственные опорные пункты, в частности, Донецкий международный аэропорт в январе 2015 года, пишет The National Interest.

Такие ястребы, как сенатор Джон Маккейн, которые настаивают на предоставлении непосредственной военной помощи Украине, называют ракеты Javelin ключевой системой вооружения, которая может вернуть украинской армии удачу на поле боя - и гораздо более практичной в применении, чем боевой танк или реактивный истребитель.

Разработанная в США FGM-148 Javelin является одной из ведущих переносных противотанковых ракетных систем в мире. Это также дорогая новая технология, как правило, ракета стоит дороже, чем цель, которую она поражает.

Тем не менее, управляемая с помощью инфракрасного излучения Javelin зарекомендовала себя в бою в Ираке, Афганистане и Сирии и имеет надежный способ действия, который должен работать практически с любым танком там - он бьет по их слабой верхней части брони. Она также представляет для своих операторов меньше опасности, чем типичная управляемая ракетная система. Поскольку эта система весит немного, она может оказаться первым видом вооружений, который ответит на непредвиденные ситуации, которые можно охарактеризовать как "неожиданное массовое вторжение танков" - сценарий, с которым американские военные могли столкнуться во время операции Щит пустыни, когда они развернули легкую пехоту, чтобы защитить Саудовскую Аравию, и которого сейчас опасаются в странах Балтии.

Javelin настолько эффективны, что то, кому США продадут или предоставят их, не раз становилось политическим вопросом. В пределах армии США Javelin также может стать из чисто пехотной системы установкой, которую монтируют на транспортных средствах.

Javelin не выглядит такой же гладкой и смертоносной, как ее название (в переводе с англ. копье - ред.) - она напоминает неуклюжую гантель длиной чуть больше метра. К счастью, нет нужды хорошо выглядеть, чтобы взорвать танк.

Командно-пусковой блок оснащен сложным инфракрасным датчиком с несколькими режимами работы, включая 4-кратное оптическое увеличение, тепловизионным датчиком с зеленой подсветкой и 4-кратным увеличением, также блок может работать в режиме 12-кратного увеличения, который активируется при наведении на цель. Система самонаведения в снаряде обеспечивает также четвертый режим теплового просмотра с девятикратным увеличением. Таким образом, КПБ может служить удобным сканирующим устройством для пехоты. Тепловизоры на Javelin нужно охлаждать, чтобы они функционировали хорошо, теоретически это занимает 30 секунд, но может занять немного больше времени, если вы находитесь в Багдаде в полдень на сорокоградусной жаре. Система также оснащена множеством предохранителей, чтобы предотвратить или остановить случайный запуск.

КПБ, заряженный ракетой, весит около 23 кг (большая часть веса - это вес ракеты), стрельбу можно вести, присев на корточки или даже сидя. Это намного проще, чем запуск управляемых через провода противотанковых тяжелых ракет или других ракет большой дальности, для которых обычно нужна тяжелая тренога. Но это не совсем то, с чем вы бы захотели пробежать марафон.

Как только оператор обнаруживает цель, захватывает ее с помощью инфракрасной системы самонаведения и нажимает на кнопку запуска, ракета Javelin выбрасывается из КПБ без использования своего ракетного двигателя методом "мягкого запуска", что уменьшает отдачу. Засопловое пламя, которое возникает при запуске ракеты, не только позволяет противнику обнаружить пусковую установку после выстрела, но и может угрожать жизни оператора, в случае запуска из закрытого пространства, например, из здания. Однако относительно небольшое засопловое пламя Javelin повышает вероятность выживания оператора. Тем не менее, оно все же возникает, поэтому не стоит стоять на его пути во время запуска.

После выстрела оператор Javelin должен.. на самом деле он может сыграть в какую-нибудь игру на своем мобильном, если хочет, потому что, в отличие от большинства дальних противотанковых ракет, Javelin действует по принципу "выстрелил и забыл", она не требует дальнейшего наведения после запуска. Управляющий персонал ракеты может спрятаться в укрытии, так как ему не нужно оставаться на определенном месте, направляя ракету к цели, как при использовании полуавтоматического управления на линии прицела, например, у тяжелых противотанковых ракет TOW или управляемых с помощью лазерного луча ракет AT-14 Корнет.

После запуска ракета Javelin летит вперед в течение секунды, затем включается ракетный двигатель, и она поднимается вверх на 150 метров, такой тип огня называют "крученый мяч". Это довольно зрелищно, как вы можете увидеть на этом видео.

Инфракрасная система самонаведения ракеты с помощью гироскопов и других устройств корректирует полет и управляет его траекторией, используя двигатели системы управления. Поэтому ракета падает на заданную цель почти вертикально.

Благодаря этому, ракета поражает бронированную машину сверху, где броня, как правило, тоньше, чем в лобовой или боковой ее части. 127-миллиметровая кумулятивная (взрывная сила кумулятивного боеприпаса направляется относительно тонкой "струей", создавая очень сильное давление при встрече с препятствием - ред.) ракета способна пробивать броню, равную в эквиваленте 600-800 миллиметрам катаной гомогенной стали. Это не очень впечатляет, учитывая, что современные танки теперь имеют композитную (многокомпонентную - ред.) броню, которая обеспечивает дополнительную защиту против таких боеголовок. Но это не имеет особого значения: ударной силы Javelin более чем достаточно, чтобы пробить верхнюю броню любой машины, по крайней мере, если не учитывать другие защитные системы.

Javelin можно использовать и для прямой атаки, чтобы поражать цели, которые находятся слишком близко для атаки сверху или цели, защищенные сверху, такие как бункеры или входы в пещеры.

Есть распространенная система защиты, которая иногда усиливает верхнюю броню, - это взрыво-реактивная броня. Она представляет из себя слой металлических контейнеров в форме кирпичей, заполненных взрывчаткой, которые должны вызвать детонацию боевой части ракеты до проникновения кумулятивной "струи" внутрь боевой машины.

У ракет Javelin двойная боеголовка, предназначенная для поражения через взрыво-реактивную броню. Первая часть боеголовки позволяет ликвидировать часть взрыво-реактивной брони и освободить пространство для того, чтобы вторая часть боеголовки могла пробить обычную броню.

Одним из немногих ограничений Javelin является ее диапазон действия - 2,5 километра. Хотя для большинства боевых ситуаций этого достаточно, более старые ракеты - такие как тяжелые противотанковые ракеты TOW или ракеты Корнет - могут иметь диапазон действия 5 км и более.

Россия также знает о возможностях Javelin, и их последние танки имеют несколько контрмер, чтобы с ними бороться. Новые системы динамической защиты Реликт и Малахит оснащены двумя слоями радиолокационных пластин взрыво-реактивной брони, предназначенных для поражения двойных боеголовок. Комплексы активной защиты Штора и Афганит могут использовать многоспектральные дымометаллические завесы, скрывающие танк от инфракрасных систем самонаведения и гранаты с инфракрасными ловушками, уводящие их на другие источники тепла.

Тем не менее, последние инфракрасные датчики также улучшили свою способность видеть сквозь защитную завесу и отличать инфракрасные ловушки от своей цели. Существует также активная защита, предназначенная для уничтожения подлетающих ракет. Чтобы противодействовать Javelin, такая защита должна иметь возможность сбивать ракету, расположенную вертикально над танком. Похоже, что новая система защиты Афганит на танке Т-14, не сможет этого, так как ее пусковые трубы размещаются под башней горизонтально.

Но сумеет ли система динамической системы типа Реликт и инфракрасная защита сработать против Javelin? Это невозможно узнать, если вдруг Москва не предложит Вашингтону проверить его противотанковые ракеты против своих лучших танков на товарищеском соревновании. Но учитывая, что отношения между странами слишком холодны, чтобы Соединенные Штаты участвовали в ежегодном танковом биатлоне в России, рассчитывать на это не приходится.

Javelin разработали в 1970-1980-х годах, когда у военных лидеров США были кошмары о том, что их атакуют бесконечные орды советских танков. Этот страх был усилен тем, что ракета M47 Dragon, которая использовалась в то время, имела не самые лучшие характеристики.

Однако Javelin поступили на вооружение в США в 1996 году, уже после окончания холодной войны, и впервые были задействованы в 2003 году во время вторжения США в Ирак.

В то время Соединенные Штаты не могли развернуть войска в Северном Ираке по суше. Поэтому был десантирован спецназ и бойцы воздушно-десантных войск, которые сражались вместе с курдскими бойцами пешмерга. В битве на Дебрекском перевале несколько десятков бойцов спецназа и более крупный отряд пешмерга уничтожили иракскую механизированную роту численностью более 100 военнослужащих. У американских бойцов было всего 4 пусковых установки Javelin. Было выпущено 19 ракет Javelin, 17 из которых достигли цели, уничтожив два танка Т-55, восемь бронетранспортеров МТ-ЛБ и несколько грузовиков. Сообщалось, что все ракеты Javelin были запущены с расстояния 2200 метров или дальше - примерно около границы их официально заявленного радиуса действия или даже за ним - один успешный удар был зарегистрирован с 4200 метров.

Javelin подбили еще несколько танков во время войны в Ираке, включая танки Type 69 и Lion of Babylon T-72, ни один из них не был современным. Когда активная фаза конфликта подошла к концу, главной задачей Javelin стало уничтожение более мелких и менее защищенных целей. Точный прицел Javelin идеально подходил для обнаружения и выведения из строя больших групп тяжело вооруженных группировок, располагающих пулеметами, ракетами и безоткатными орудиями и использующих грузовики-пикапы. У других систем вооружения, которые были на вооружении пехоты, не было такого сочетания характеристик как большая дальность стрельбы и ее высокая точность.

Ирония использования ракет Javelin для уничтожения пикапов и пулеметов заключается в том, что они стоят $80 тысяч - гораздо дороже, чем те системы вооружения, которые они уничтожают.

Однако учитывая, что США тратят десятки или сотни тысяч долларов на эксплуатацию дорогостоящих реактивных истребителей, которые запускают не менее дорогие умные ракеты, или развертывают большое количество наземных войск, только чтобы обезвредить нескольких боевиков за один раз, относительная стоимость ракеты Javelin в качестве своего рода тяжелого снайперского оружия уже не кажется такой абсурдной. Это уменьшает вероятность сопутствующих потерь среди мирного населения по сравнению с артиллерийским ударом или сбросом большой бомбы с лазерным управлением. И если такой удар своевременно устраняет активную угрозу дружественным войскам, это может спасти жизни.

Еще один момент, который стоит учитывать при оценке ракет Javelin: хотя они могут оказаться противотанковым оружием самого высокого уровня, их еще не использовали против современных танков, в отличие от систем TOW или Корнет.

Ракетную систему Javelin не раз модернизировали с тех пор, как она поступила на вооружение в 1996 году. Вот три самые главные изменения.

Учитывая, что Javelin использовали в первую очередь для поражения целей со слабой защитой, была представлена новая версия боеголовки Javelin с более мощной взрывной силой, которую назвали FGM-148F. Эта новая боеголовка, предположительно, так же эффективна против танков, и не дороже, чем предыдущие.

Армия США также профинансировала разработку облегченного командно-пускового блока. Новый КПБ должен быть меньше по размерам на 70%, а его вес должен уменьшиться в два раза. Кроме того, должна быть модернизирована электроника, появится новый лазерный целеуказатель, цветная камера высокой четкости и инфракрасные датчики с улучшенным диапазоном и разрешением.

И, наконец, у новых ракет Javelin был расширен диапазон действия до 4,5 км. Это важно, поскольку одним из главных обоснований сохранения ракеты TOW как стандартного противотанкового оружия, которое монтируется на транспортном средстве, был ее более дальний радиус действия, который составлял почти 5 км. Похоже на то, что Javelin дальнего радиуса действия превзойдет эту систему.

Ракетные комплексы Javelin, которые будут монтироваться на транспортных средствах, сейчас в разработке. Еще в 1990-х годах сообщалось, что военные экспериментировали, устанавливая комплексы Javelin на БМП Брэдли, но затем они отказались от этого проекта. Однако недавно американские военные анонсировали обновление половины своих стандартных БТР Stryker, на которые должны быть установлены Javelin (на вторую половину планируют установить 30-миллиметровые автоматические пушки). До этого лишь специализированные БТР M1134 Strykers оснащались пусковыми установками TOW, предназначенными для того, чтобы атаковать танки.

Переход к оснащению средств передвижения личного состава среднего веса эффективными противотанковыми ракетами является ответом на решение России установить смертоносные противотанковые ракеты Корнет в боевом модуле Эпоха на БТРах Бумеранг, Курганец и Т-15 Армата (но не Т-14).

Javelin должны быть более удобными в применении, чем более старые TOW, так как транспортное средство, на котором будет ракетная установка, сможет сразу же покинуть опасное место после запуска ракеты. Если модернизация будет реализована, даже более легкие бронетранспортеры Соединенных Штатов будут оснащены противотанковыми средствами и смогут наносить высокоточные удары управляемыми ракетами.

Интересный вопрос - что будет после этого с ракетой TOW, которая считается более тяжелым оружием и состоит на вооружении у специализированных противотанковых взводов.

Новый TOW-2B Aero имеет кинетическую боеголовку, атакующую сверху с беспроводной системой наведения, так что пусковое устройство больше не прикрепляется к ракете, и оператор не должен оставаться неподвижным, хотя ему или ей все еще нужно направлять ракету к цели.

Хотя TOW, возможно, потерял преимущество в дальности, он ориентирован на оптическое управление, а не на инфракрасное, а его стоимость меньше примерно на $59 тысяч. Таким образом, вооруженные силы США могут оставить обе системы вооружений, так чтобы ни одна система радиоэлектронной борьбы не была эффективной, а также сохранить относительно недорогую ракету дальнего действия для борьбы с теми целями, с которыми они продолжают сталкиваться в Афганистане и Ираке.

Javelin - один из самых эффективных переносных видов вооружений в истории США. Они находятся на вооружении морской пехоты США и их сухопутных войск и, как правило, некоторое их количество хранится в транспортных средствах механизированных подразделений.

США продавали Javelin как многим странам НАТО, включая Францию и Великобританию, так и союзникам на Ближнем Востоке, таким как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, и странам Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Австралию, Индонезию и Тайвань.

Из-за возможностей Javelin их продажа обусловлена как политическими соображениями, так и военным значением.

Например, Соединенные Штаты поставили 120 пусковых установок Javelin в Эстонию и 260 в Литву. Если в Прибалтику вторгнутся российские танковые войска - не самая вероятная возможность, но она вызывает беспокойство, потому что небольшим странам НАТО было бы трудно защищаться - то вооруженная Javelin легкая пехота стала бы первой линией обороны до того, как НАТО мобилизирует основные силы.

Соединенные Штаты поставили 120 пусковых установок Javelin в Эстонию и 260 в Литву.

Однако предоставление ракет, несомненно, американского происхождения также резко обострит конфликт между США и Россией. В отличие от широко экспортируемых ракет TOW или различных российских вооружений, это оружие не могло попасть в руки украинцев без разрешения США.

Что касается различных сирийских повстанческих группировок, которые США поддерживают оружием, в том числе курдских групп, выступающих против Турции, Соединенные Штаты признают, что поставляют им более старые ракеты TOW, но не Javelins.

Тем не менее, существуют такие фото, как это.

