05 ноября 2018, понедельник

Трамп впервые прокомментировал атаку на автобус с детьми в Йемене

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Трамп недоволен действиями армии Саудовской Аравии

Трамп недоволен действиями армии Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп прокомментировал авиаудар со стороны Саудовской Аравии, в результате которого в Йемене погибло 22 ребенка.

Об этом передает Axios.

Он заявил, что Саудовская Аравия не всегда правильно применяет оружие, которое было приобретено у США.

Президент США добавил, что "не стал бы держать в армии людей, которые «стреляют по автобусам с детьми".

Напомним, что 22 августа коалиционные силы под руководством Саудовской Аравии нанесли авиаудар по району повстанцев на северо-западе Йемена. Воздушные удары пришлись на поселение Эд Дурайхими в 20 км от города Ходейды. По данным подконтрольных хуситам СМИ, в результате атаки убито 30 человек, в том числе 22 детей.

Саудовская Аравия, ОАЭ и их суннитские союзники в течение более трех лет противостоят в Йемене поддерживаемым Ираном шиитским повстанцам-хуситам. Хуситы контролируют большую часть северного Йемена, включая столицу Сану.

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