После избиений, пыток и сексуального насилия американская вдова члена ИГИЛ стремится вернуться домой

Саманта Салли рассказала, что на границе с территориями, контролируемыми ИГИЛ, муж поставил ее перед выбором - оставить с ним дочь на территории боевиков и спасти сына или отправиться в "Халифат"

Для Саманты Салли отпуск обернулся превращением ее тихого среднестатистического американского мира старых автомобилей, сладкой ваты и упаковочной компании в Индиане в ужас ритуальных избиений, серийных изнасилований, пыток и пропагандистских видеороликов так называемого "Халифата ИГИЛ", пишет CNN.

По ее словам, ее муж Муса Эльхассани обещал ей праздник, когда она отправилась в Гонконг в 2014 году. Пара планировала переехать в Марокко, чтобы начать новую, более дешевую жизнь, говорит она, и ей нужно было ехать через Гонконг, чтобы перевести деньги.

Саманта Салли и ее муж Муса Эльхассани в 2013 году до приезда в Сирию / кадр видео CNN

Салли рассказывает, что через несколько дней она стояла на турецкой границе с Сирией, на краю территории, контролируемой ИГИЛ, ее муж держал ее дочь Сару, она держала своего сына Мэттью, которому тогда было семь лет, и перед ней стоял невозможный выбор: бросить дочь в ИГИЛ и спасти сына или отправиться с мужем в так называемый "Халифат ИГИЛ". Она говорит, что, по слова мужа, это был единственный способ защитить дочь.

"Остаться там с сыном, или наблюдать, как моя дочь уходит с мужем, я должна была принять решение, - рассказала CNN 32-летняя Салли, которая сейчас находится в северной Сирии, - может быть, я больше никогда бы не увидела свою дочь, как я смогла бы жить с этим всю оставшуюся жизнь?".

Салли общалась с CNN в сирийско-курдской тюрьме, неуверенная в своем будущем, она была арестована после краха ИГИЛ в Ракке и не знала, увидит ли она снова Соединенные Штаты.

История о том, как Салли туда попала, представляет собой паутину тайны, сострадания и животной дикости, соответствующей почти сюрреалистическому террору - наследию ИГИЛ. И в ней Салли проходит путь от роли наивной, управляемой домохозяйки до здравомыслящего прагматика, способного выжить в диком, мужском мире ИГИЛ.

Пока она сидит в сирийско-курдской тюрьме, в ожидании, что правительство США определит - или не определит - что с ней делать. Это определяет балансирование между представлением о ней как о неосознанной жертве и ловком манипуляторе, которое решит ее судьбу.

"Я была как заключенная"

Путь Салли к бывшему "Халифату" начинается в Элкхарте, штат Индиана, где она и Эльхассани работали в компании, которая занималась доставкой. Они жили с Мэтью, сыном от ее первого брака с американским солдатом и их дочерью Сарой. Эльхассани восхищался форсированными автомобилями, семейными видеошоу и, по словам Салли, употреблял наркотики и изменял ей, не проявляя особой набожности. Их брак время от времени становился неустойчивым, но Эльхассани придумал план переехать на год в родной Марокко, где ей могли бы по небольшой цене сделать операцию на колене, и они могли бы начать сначала.

Она говорит, что сначала приезжала, чтобы осмотреться, и была настолько впечатлена, что позже поехала в Гонконг и помогла перевести часть их денег. Из Гонконга пара вместе направилась в Турцию для романтического отпуска, во время которого Эльхассани заваливал ее подарками.

В то время поездка в Азию обходными путями до перехода сирийской границы в Турции и перевод средств в Гонконг были стандартными методами обмануть правоохранительные органы для тех, кто стремился присоединиться к ИГИЛ.

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Но Салли настаивала, что не понимала, что происходит, пока они не приехали в турецкий приграничный город Шанилурфу. Именно там Эльхассани не позволил ей выходить из гостиничного номера, заявив, что город был "слишком опасен".

"Как только мы добрались до Шанилурфы, все изменилось, - говорит она, - я была похожа на заключенную в комнате".

Объясняя, как она, женщина достаточно решительная, чтобы развестись с мужем в 20 с небольшим, стала настолько покорной в оживленном турецком городе, она сказала: "На это ушли годы. Он отделил меня от моей семьи. Я не могла видеть, что он ошибается. Мне всегда казалось "нет, мой муж прав"".

Несколько дней спустя они оказались на границе, и Салли столкнулась с мучительным выбором. Она настаивает на том, что пересечение было вынужденным.

"Люди могут думать все, что захотят, но они не были в ситуации, когда можно принять такое решение", - говорит она.

Покупка рабов на рынке

Внутри так называемого "Халифата" ее отношения с Эльхассани изменились. "До этого он баловал меня. "Я люблю тебя". Мы были очень влюблены. Романтика никогда не уходила. Как только мы прибыли сюда, он изменился: я была собакой, у меня не было выбора. Он был очень жестоким, и я ничего не могла с этим поделать. Ничего".

Салли говорит, что она боялась развестись с ним, поскольку это поставило бы ее и ее детей в еще более уязвимое положение в обществе ИГИЛ. Она рассказала, что однажды ее посадили в тюрьму ИГИЛ на три месяца, когда она была беременна, за попытку убежать и за предполагаемый шпионаж для Соединенных Штатов. По ее словам, в этой тюрьме ее удерживали в одиночной камере, пытали и подвергали сексуальному насилию. Салли говорит, что позже ее освободили, и она вернулась в маленький дом, где она жила со своей семьей на окраине Ракки, куда Эльхассани периодически возвращался с линии фронта и между приступами насилия зачал с ней двоих детей.

Саманта Салли приехала в Сирию с двумя детьми и родила там еще двоих / кадр видео CNN

Одиночество ее домашнего существования заставило Эльхассани предложить дополнение к их дому, которое, по извращенным стандартом "Халифата", было обычным делом. В 2014 году террористическая группа захватила сотни езидов, когда завоевала в Ираке гору Синджар, и многие из молодых женщин продавались как рабы, а некоторые - исключительно в целях сексуального насилия. Эльхассани предположил, что некоторые рабы-езиды помогут составить компанию Салли во время его отсутствия, и он привел ее на рынок рабов. Там она увидела Соад.

"Когда я увидела Соад, я не могла думать о деньгах, мне надо было помочь ей", - вспоминает Салли. 17-летняя девочка стоила ей $10 тысяч, половину денег, которые она незаконно ввезла с собой из своих сбережений в США. Она привезла Соад домой, и вскоре ее муж Эльхассани начал насиловать ее.

Но этого было недостаточно. Эльхассани вскоре решил "купить" свою собственную рабыню, использовав еще $7 500 из их сбережений, чтобы приобрести Бедрин, которая была еще младше. Она также была изнасилована Эльхассани. Позже семья купила мальчика Аама за $1500.

Никто никогда не узнает, каково это - смотреть, как твой муж насиловал 14-летнюю девочку

Салли защищает решение о покупке девочек, заявив, что предложила им защиту и заботу, которые бы они не получили в других домах.

"Я пыталась держаться за эти деньги, так как в какой-то момент я поняла, что он (Эльхассани) умрет, и мне понадобятся эти деньги. Это не был план".

На вопрос, чувствует ли она, что сделала возможным серийное изнасилование девочек, она сказала: "В каждом доме, в котором она была раньше, была такая же ситуация, но у нее не было поддержки кого-то вроде меня. Мы постоянно говорили о том, чтобы увидеть ее маму, я собиралась вытащить ее, и она собиралась вернуться домой".

Салли продолжила: "И нет, никто никогда не узнает, каково это - смотреть, как твой муж насиловал 14-летнюю девочку. Никогда. И потом она приходит к вам - ко мне - после криков, и я держу ее и говорю, что все будет в порядке. Все будет хорошо, просто будь терпеливой".

"Я бы никогда не стала извиняться за то, что привела этих девушек к себе домой. У них была я, а у меня были они. И мы знали, что, если мы будем просто терпеливыми, мы будем держались вместе. Вы понимаете? В любой другой ситуации они бы были заперты в спальне. А в той ситуации я была с ними, мы готовили вместе, мы убирали вместе. Пили кофе вместе. Спали в одной комнате вместе. Я была как их мать".

Салли не выглядит как благочестивая жена из ИГИЛ. У нее большая синяя татуировка поджатых губ на правой стороне шеи и кольцо в носу

Салли не выглядит как благочестивая жена из ИГИЛ. У нее большая синяя татуировка поджатых губ на правой стороне шеи и кольцо в носу. Она курит и определенно пренебрежительно относится к предположению, что она должна была больше знать о планах ее мужа присоединиться к "Халифату", чем признает. На самом деле она была опрошена ФБР, и признание добровольного присоединения к ИГИЛ юридически осложнило бы ее ситуацию, если не привело бы к обвинениям.

CNN пообщался с несколькими друзьями Салли из ее родного города, которые утверждают, что не было никаких явных признаков ее радикализации, и говорят о ней как о верной одинокой разведенной женщине, которая считала Эльхассани великодушным человеком, злоупотребляющим наркотиками.

"Она была удивительным, замечательным, щедрым человеком, действительно хорошим другом и отличной матерью для Мэтта и Сары, - говорит подруга Салли Эндриа Лайтер, - я верю всем сердцем, что она никогда бы не захотела увезти своих детей, чтобы присоединиться к ИГИЛ".

Близкий друг в Индиане, который говорил на условиях анонимности, сказал, что Салли стала менее доступной перед отъездом и странным образом не посвятила своих друзей в то, что собирается переехать в Марокко.

Она ушла с работы, объявив, что собирается отправиться в отпуск в Гонконг, но друг описывает их последнее прощание как самое обычное: "Это было: "я не могу дождаться, когда вы вернетесь домой" и "скоро увидимся", - говорит ее друг, - она была обычной, нормальной Сэм".

Кадр из видеоролика Соад, в котором она обращается к Саманте Салли / кадр видео CNN

CNN также отследил Соад, старшую из троих детей-езидов, которых купили Салли и Эльхассани. Сейчас ей 17 лет, она находится в лагере для беженцев в Ираке, воссоединилась со своей семьей и не испытывает ничего, кроме благодарности к американской домохозяйке, которая приобрела ее для жизни с повторяющимися изнасилованиями. Она отправила видеоролик Салли, в котором говорит: "Я действительно хочу тебя увидеть, даже если это в последний раз. Мне так не хватает тебя и твоих детей. Я сделаю все, что смогу, чтобы помочь тебе выбраться. Я так люблю тебя".

Кроме того, собственные дети Салли стали жертвами. Ее сын Мэттью, гражданин США, был ценным как актер для ИГИЛ, члены которого все чаще пытались привлечь детей к их жутким и отвратительным пропагандистским видео. К Мэттью пришел боевик ИГИЛ, который был связан с пропагандистским крылом. Он подошел к Салли и Мэттью со сценарием, частично на арабском, частично на английском, для роли Мэттью.

"Когда я увидела сценарий, - говорит Салли, вспоминая свое обращение к мужу, - я сказала "это абсолютно неприемлемо". Все, что я могла сделать, - это говорить. Он стал очень жестоким и напугал моего сына. В итоге у меня было два сломанных ребра из-за этого видео. Я боролась. Я боролась. Это было через три дня после моей операции из-за нее, - сказала Салли, указав на свою младшую дочь, - Я не рожала естественным образом, это было кесарево. Я даже не могла сопротивляться. Я ничего не могла сделать".

Мэттью, сидящий рядом с матерью в течение всего интервью, отмечает: "Это было очень плохое избиение".

Салли добавила: "Они выучили сценарий, но это было изнурительно. Его дни были длинными, и он приходил домой, плача каждый день о том, как он устал".

Кадр из пропагандистского видео ИГИЛ с сыном Саманты Салли Мэттью / кадр видео CNN

Это одно из самых печально известных видео ИГИЛ, в котором Мэттью проходит по поврежденной мечети и улицам, выкрикивая обеты мщения президенту США Дональду Трампу и обещания атаковать Запад.

Его рот периодически полон конфет, которые дают ему его сирийско-курдские тюремщики, Мэттью говорит: "Это было очень напряженно и тяжело. Я должен был сказать одно слово, а потом они заставляли меня сказать другое по-арабски. Я раньше никогда не знал арабский. Я не хотел этого делать. Он бил меня и давил на меня".

На вопрос, куда он хочет направиться сейчас, Мэттью ответил: "Вернуться в мою страну. Вернуться в Америку".

ИГИЛ - кучка "головорезов, употребляющих наркотики"

Бегство семьи из Ракки стало мучительно ближе, когда в середине прошлого года в результате атаки дрона был убит Эльхассани. "Я смогла дышать, - вспоминает Салли, - я подумала - ОК - мы можем начать вторую фазу. По крайней мере, теперь мы все можем дышать".

Американская коалиция в Сирии медленно затягивала петлю вокруг Ракки, но Салли говорит, что не видела возможности убежать с тысячами мирных жителей, которые бежали из города во время штурма.

"Все, что я знала, - это то, что, если кто-то пытается уйти, у снайперов - что было работой моего мужа - было разрешение убивать. Поэтому я думаю, что, если бы я попыталась уйти, я бы рисковала подорваться на минах, если бы я сошла с дороги, и рисковала бы, что меня убьют снайперы".

Они оставались в Ракке до самых последних дней, освобожденные, по словам Салли, как часть последних сотен бойцов ИГИЛ - множества иностранных сторонников жесткой линии, чей отъезд из города обсуждался с поддерживаемыми США сирийско-курдскими бойцами, осаждающими ИГИЛ. Она ушла с этим конвоем на восток, а затем направилась на север, где ее и задержали.

Если мне придется провести 15 лет в тюрьме - это лучше, чем что угодно здесь

Время, которое Салли провела в так называемом "Халифате" с его наиболее брутального начала существования в 2015 году и до самых последних его моментов, - это то, что усложняет ее защиту, подвергая сомнению утверждение, что она была невиновным свидетелем.

Салли говорит: "Мне все равно, что люди думают и что люди говорят. Когда я ушла, я была очень рада, я не могла вздохнуть три года до этого. Все, что я видела, была кучка головорезов, употребляющих наркотики, у которых не было места. Они создали свое государство и назвали его именем Бога".

От правдоподобности ее истории - о гибкой, а затем оскорбленной домохозяйке, превратившейся в спасительницу трех рабов-детей - зависит ее судьба и судьба ее детей, так как власти США принимают решение о своих дальнейших шагах.

"Я сделаю все, чтобы вернуть моих детей туда, где они должны быть, - говорит Салли, - Если мне придется провести 15 лет в тюрьме - это лучше, чем что угодно здесь".

Они мечтают вернуться домой, но агенты ФБР, которые посещают их в заключении, чтобы поговорить, еще не предъявили обвинения и не принесли билеты на самолет домой.

"Я и мои дети, мы говорим о желании есть в Макдональдсе, - сказала Салли, - Мы хотим снова жить нормальной жизнью".

Перевод НВ