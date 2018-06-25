Похоронный звон для турецкой демократии. Мировые СМИ о победе Эрдогана

У Эрдогана есть все шансы войти в историю Турции с рекордным сроком правления

В воскресенье, 24 июня, в Турции состоялись досрочные президентские и парламентские выборы. Победу на них, согласно предварительным итогам голосования, одержал действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Несмотря на мощную избирательную кампанию, проведенную турецкой оппозицией, он сумел победить уже в первом туре, набрав почти 53% голосов. Его ближайший оппонент Мухаррем Индже получил около 31%.

Правящая политсила Эрдогана - Партия справедливости и развития - также одержала победу на парламентских выборах (42%), однако впервые за 15 лет потеряла большинство в парламенте. Впрочем, она наверняка сформирует коалицию со своим прежним партнером - Партией националистического движения, чей результат превзошел ожидания экспертов (11%).

Эрдоган возглавит обновленную Турцию: согласно проведенной в стране конституционной реформе, он получит беспрецедентно широкие президентские полномочия: лично назначать судей, министров и вице-премьеров, оглашать чрезвычайное положение, издавать декреты, имеющие силу закона. Пост премьер-министра будет упразднен.

Эрдоган уже находится у власти 15 лет (11 лет он был премьером страны, прежде чем занять пост президента в 2014-м) и может стать рекордным политическим "долгожителем" Турции. Новая конституция позволяет ему баллотироваться еще как минимум один раз, что расширило бы его полномочия до 2028 года.

Западные аналитики уже называют Эрдогана "новым султаном" и анализируют, что означает для Турции его победа. НВ собрало выдержки из самых интересных материалов иностранных СМИ.

CNN

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пережил самый серьезный на данный момент вызов своему политическому господству и ужесточил контроль над страной, которой он правит уже 15 лет.

С победой на выборах Эрдоган получит масштабные новые полномочия, когда вступит в должность. В прошлом году он едва выиграл референдум, чтобы превратить парламентскую систему страны в сильную президентскую форму правления, что его критики назвали вопиющим захватом власти. […]

Результаты [выборов] стали ударом для ближайшего соперника Эрдогана Мухаррема Индже и его Республиканской народной партии, которая, казалось, стоит на грани того, чтобы принудить президента к губительному для него второму туру выборов и свергнуть парламентское большинство - альянс правящей Партии справедливости и развития с Партией националистического движения. […]

Сам Эрдоган объявил о выборах на 18 месяцев раньше положенного срока, поскольку столкнулся с битвами на нескольких фронтах: турецкие избиратели страдают от стремительной инфляции, слабеющей валюты и высоких процентных ставок по мере того, как экономика замедляется, а обычно раздробленная оппозиция объединилась против него [Эрдогана] впервые за многие годы. Предлагая более широкий круг кандидатов в президенты, чем обычно, оппозиция надеялась разделить голоса в достаточной мере, чтобы оставить лидера с менее чем 50% поддержки [что обеспечило бы второй тур].

Эрдоган выиграл уже несколько избирательных кампаний подряд, чтобы стать самым долгоправящим лидером Турции, однако сильная кампания Индже породила предположения, что президент может не выиграть сразу.

Президент также будет иметь право издавать декреты, имеющие силу закона

The Guardian

Победитель президентской гонки должен будет взять на себя чрезвычайные новые полномочия, с трудом одобренные на референдуме в прошлом году, который был омрачен обвинениями в мошенничестве. Они включают в себя полный контроль над правительством и право назначать верховных судей и высших чиновников, в том числе не избираемых вице-президентов. Президент также будет иметь право издавать декреты, имеющие силу закона.

Эти полномочия позволят победителю трансформировать политическую сцену Турции на годы и, возможно, даже на десятилетия вперед, ведь он сможет править до 2028 года, если вновь выиграет выборы. Кандидаты от оппозиции обещали отменить президентскую систему в случае своей победы. […] Эрдоган и его партия беспрепятственно управляют страной в течение 16 лет.

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Deutsche Welle

Досрочные выборы, объявленные Эрдоганом, были первым случаем, когда турецкие избиратели голосовали на президентских и парламентских выборах, после того как в апреле 2017 года референдум утвердил превращение Турции из парламентской в президентскую республику.

Новая система дает президенту широкие полномочия, которые его критики и Запад называют похоронным звоном для турецкой демократии. […]

Народный альянс Эрдогана, куда входят его Партия справедливости и развития (ПСР) и ультранационалистическая Партия националистического движения (ПНД), по данным агентства Anatolia, выиграл парламентское голосование с 54% поддержки совокупно. Этого достаточно, чтобы обеспечить двум партиям большинство из 343 мест в парламенте на 600 мест, согласно предварительным результатам.

Электорат окончательно одобрил Эрдогана на посту президента, но с одной оговоркой - избиратели не дали Партии справедливости и развития большинства в парламенте

Однако ПСР [партия Эрдогана] обеспечила себе лишь около 42% и около 293 мест, что означает потерю ею парламентского большинства впервые за полтора десятилетия. […]

"Электорат окончательно одобрил Эрдогана на посту президента, как и его президентскую систему, но с одной оговоркой - избиратели не дали Партии справедливости и развития большинства в парламенте", - говорит DW Кемаль Кириши, директор проекта по изучению Турции в Брукингском институте. - Это ослабит авторитарное правление Эрдогана и заставит его искать варианты коалиций, оставляя оппозиции роль сдержек и противовесов".

The New York Times

Победа [Эрдогана] имеет потенциально серьезные последствия для сотрудничества в рамках НАТО, а также по безопасности в Ираке и Сирии, как и в сфере контроля за иммиграционными потоками в Европу.

Турция продолжает сотрудничать со своими западными партнерами в борьбе с терроризмом, но Эрдоган испытывает на прочность НАТО, сближаясь с президентом России Владимиром Путиным, покупая передовую российскую систему противоракетной обороны и планируя строительство российского ядерного реактора в Турции. […]

Кроме того, победа Эрдогана означает, что он почти наверняка воспользуется своим желанием стать самым долгоправящим лидером страны, опередив Мустафу Кемаля Ататюрка, основавшего современную турецкую республику на руинах разрушенной Османской империи.

Эрдоган почти наверняка воспользуется своим желанием стать самым долгоправящим лидером страны, опередив Мустафу Кемаля Ататюрка

В соответствии с новой системой, принятой на прошлогоднем референдуме, Эрдоган сможет баллотироваться на второй срок в качестве президента, а также и на третий, если он решит огласить досрочные выборы. Все это открывает возможность того, что он может оставаться на своем посту до 2032 года. […]

В то же время, как заявил замглавы избирательной комиссии Турции, пять партий преодолели барьер на парламентских выборах.

Сонер Чагаптай, исследователь и автор книг о Турции, называющий Эрдогана "новым султаном" в духе абсолютных правителей Османской империи, говорит, что нынешний парламент Турции будет наиболее разнообразным за 35 лет.

Аманда Слоат, представитель администрации Обамы и старший научным сотрудником в Брукингском институте, отмечает, что "одной из главных проблем страны в обозримом будущем останется глубокая поляризация турецкого общества".

По ее словам, опора Эрдогана на Партию националистического движения как партнера по большинству в парламенте "означает, что внешняя политика, вероятно, останется под влиянием националистических соображений".

Однако, говорит Слоат, напряженные выборы продемонстрировали устойчивость турецкой демократии. "Оппозиционные партии провели на удивление сильные, энергичные и конкурентные кампании, - сказала эксперт. - Парламент будет разнообразным, а коалиционная система обеспечит представительство широкого круга партий, в том числе курдов".

Бюллетень на досрочных выборах в Турции. Пяти партиям удалось пробиться в парламент, а президента избрали в первом туре / Фото из соцсетей

The Washington Post

Выборы президента и парламента были критическим испытанием для 64-летнего Эрдогана, который жаждал переизбрания на еще один пятилетний срок. Он впервые столкнулся с грозным соперником в лице [оппозиционера] Мухаррема Индже, чья харизма и резкая критика президента обеспечили ему широкий отклик. Его избирательные митинги привлекали миллионы людей в городах по всей стране. […]

Турецкая лира снова упала за последние недели и потеряла 20% стоимости по отношению к доллару в этом году

Однако несмотря на то, что Индже, казалось, удалось привлечь к себе поклонников Эрдогана и его партии среди рабочего класс, президент оставался широко популярным. Сторонники Эрдогана указывают на экономическое развитие Турции в качестве доказательства его лидерства. Турция, по их словам, томилась в экономической депрессии до того, как Партия справедливости и развития [партия Эрдогана] пришла ко власти в 2002 году. Теперь в стране есть дороги, мосты, аэропорты и больницы.

"Я помню время, когда нам приходилось просыпаться в 4 часа утра, чтобы пойти в больницу, такими длинными были очереди. Я помню, когда нам приходилось ждать пять дней, чтобы получить хлеб, - говорит 56-летний Тункай Тек, проголосовавший за Эрдогана и Партию справедливости и развития в воскресенье, 24 июня.

"Эрдоган - посланник бога", - убежден он.

Однако не все так довольны экономикой, демонстрирующей не только высокий рост, но и рост инфляции. Турецкая лира снова упала за последние недели и потеряла 20% стоимости по отношению к доллару в этом году. Валютные резервы сокращаются, и инвесторы опасаются, что президент оказывает негативное влияние на Центральный банк. […]

Эрдоган убежден, что его страна проводит "демократическую революцию". "С [новой] президентской системой правления Турция серьезно поднимает планку, поднимается выше уровня современных цивилизаций", - заявил он журналистам на одном из избирательных участков в Стамбуле.