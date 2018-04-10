Образумить Виктатора. Западные СМИ о триумфе Орбана на выборах в Венгрии

Победа партии Фидес - Венгерский гражданский союз на парламентских выборах в Венгрии, состоявшихся 8 апреля, стала ожидаемым триумфом ее лидера, действующего премьера страны Виктора Орбана. Согласно предварительным итогам подсчета голосов, Фидес получит около 133 мест в парламенте, что обеспечит сторонникам Орбана конституционное большинство.

54-летний Орбан в третий раз подряд (и в четвертый раз в своей карьере) возглавит венгерское правительство. Европейские и мировые СМИ ожидают от этого срока нового витка противостояния Венгрии с ЕС. Самые интересные материалы западных медиа о победе Орбана - в подборке НВ.

The Guardian

Британское издание The Guardian называет переизбрание Орбана "серьезным вызовом для ЕС" и напоминает о том, что под его руководством Венгрия неоднократно испытывала Брюссель на прочность.

"С момента своего переизбрания в качестве премьер-министра в 2010 году, Орбан и его партия не оставили камня на камне от системы демократических сдержек и противовесов в Венгрии, ограничили независимость судебной системы и стали жестко подавлять независимые медиа. Откат демократии в Венгрии сопровождался барабанным боем ксенофобской риторики, направленной против беженцев, Брюсселя и Джорджа Сороса", - пишет газета.

"Евросоюз, пытающийся справиться с Брекситом, вступает в противостояние со страной в самом сердце континента, которая намерена выйти из клуба либеральных ценностей, но продолжает подбирать чеки, - отмечает The Guardian. - В Еврокомиссии, однако, не видят в этом системной проблемы. Ее текущий мандат истекает в 2019 году и многие инсайдеры в ЕС полагают, что президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер не хочет бороться с Орбаном".

Reuters

Антикоммунистический герой для многих, Виктор Орбан далеко ушел от своих изначальных либеральных взглядов, чтобы стать убежденным противником иммиграции и объектом восхищения крайне правых политиков по всей Европе, пишет агентство Reuters.

"54-летний венгерский премьер, который обеспечил себе третий подряд срок полномочий, решил преобразовать Венгрию в "нелиберальную демократию" через радикальные реформы последних лет, которые принесли ему обвинения в авторитаризме и конфликты с Европейским Союзом", - отмечает Reuters.

С месседжем о том, что он выступает на стороне всех венгров против иностранного вмешательства, Орбан использует чувства, разделяемые многими гражданам Венгрии, которые видят угрозу своей национальной идентичности и считают, что в ЕС к ним относятся как к гражданам второго сорта.

The Times

Британское издание The Times, анализируя победу Виктора Орбана, называет его "анти-Меркель Европы"

Венгрия, треть экспорта которой приходится на Германию, нуждается в ЕС. Это должно образумить Виктатора

"Он опирается на своих избирателей, чтобы противостоять плану ЕС по распределению беженцев, который воплощает в жизнь Ангела Меркель", - пишет газета.

Кроме того, прогнозирует издание, теперь Орбан, ободренный триумфом на выборах, наверняка начнет воплощать в жизнь свою кампанию Стоп Сорос - план по закрытию благотворительных организаций, помогающих беженцам и поддерживаемых американским миллиардером Джорджем Соросом.

Противостояние с ЕС будут подстегивать и шаги, которые власти Венгрии предпринимают вопреки европейски ценностям, включая притеснение медиа и судебной системы.

"С одной стороны будет Еврокомиссия, госпожа Меркель и французский президент Эммануэль Макрон, в то время как Орбан может обратиться [за поддержкой] к популистским лидерам Польши и Чехии, - пишет The Times. – Однако Венгрия, треть экспорта которой приходится на Германию, нуждается в ЕС. Это должно образумить Виктатора".

CNN

Победа Виктора Орбана даст ему широкие полномочия для изменения страны и станет тревожным звонком для других государств ЕС, полагает влиятельный американский телеканал CNN.

Победа Виктора Орбана даст ему широкие полномочия для изменения страны и станет тревожным звонком для других государств ЕС

Орбан, выигравший свой четвертый [премьерский] срок на базе яростной антимиграционной платформы, уже является самым долгоправящим лидером страны после падения коммунизма здесь в 1989 году, напоминает CNN. Он трансформировал Фидес до неузнаваемости: сформированная в 1980-х как либеральная, теперь эта партия стала решительным правонационалистическим движением.

"Поддерживаемая сильной экономикой, победа Орбана была ожидаемой, но его опора на евроскептическую и антимиграционную платформу представляет собой головную боль для Европейского Союза", - отмечает телеканал.

Die Welt

"Орбан любит успех. Но еще больше он любит торжествовать над теми, кто, по его мнению, считает себя сильнее его. Это в значительной мере связано с венгерским комплексом неполноценности, от которого страдает не только премьер-министр страны. История Венгрии - это история иностранного господства. Территория, на которой живет венгерский народ, на протяжении столетий была полем боя между Османской империей и империей Габсбургов", - напоминает в связи с победой Орбана немецкая газета Die Welt.

Орбан любит успех. Но еще больше он любит торжествовать над теми, кто, по его мнению, считает себя сильнее его

После победы Орбана Венгрия окончательно погрузится в "политическую кому", прогнозирует издание, ведь в стране уже давно не осмеливаются всерьез выступать против премьера. "Ситуация трагическая: демократическая смена власти стала еще менее вероятной", - полагает газета.

"Модель Орбана" грозит многим европейским странам. Победа придаст ему еще больше сил в стремлении экспортировать эту модель по всей Европе, подчеркивает Die Welt.

"У него уже есть прилежные ученики, как показывает пример Польши и других стран Вышеградской четверки. Варшава, по сути, уже идет "венгерской тропой". Местное право-консервативное правительство рассорилось с Европейской комиссией", - напоминает издание.