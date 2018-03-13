Как Лондон ответит Москве на отравление Скрипаля – 10 версий от The Guardian

Британское издание The Guardian обнародовало 10 шагов по отношению к России, на которые может пойти Великобритания в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля.

В ответ на отравление экс-разведчика Сергея Скрипаля Великобритания может инициировать сближение НАТО с Украиной, полагает британская газета The Guardian.

Политики, общественность и СМИ Великобритании активно обсуждают возможные меры по отношению к России в связи с делом Скрипаля.

12 марта британский премьер Тереза Мэй выступила в палате общин парламента Великобритании и заявила о высокой вероятности причастности РФ к отравлению Скрипаля. Мэй также отметила, что в случае отсутствия адекватных объяснений со стороны Москвы Лондон сочтет этот инцидент "незаконным применением силы Россией против Соединенного Королевства", и пригрозила РФ ответными мерами.

The Guardian проанализировала, какими могут быть эти меры в своей статье 10 возможных британских ответов России в связи с делом Сергея Скрипаля. НВ приводит перевод материала.

1. Высылка дипломатов

Минимальный вариант, реализованный правительством Дэвида Кэмерона после отравления Александра Ливтиненко полонием в 2006 году. Высылка посла была бы серьезным шагом, но оставит Великобританию без канала связи с Москвой на высшем уровне. Россия, скорее всего, пойдет на ответные меры, включая высылку посла Великобритании, что приведет к глубокой заморозке двусторонних отношений.

2. Лишение лицензии российских медиа, включая Russia Today

Общественным деятелям, в том числе членам теневого правительства Великобритании и футбольному менеджеру Жозе Моуринью, могут предложить разорвать контракты с RT. (Британские лейбористы нередко появляются в эфире RT, а Моуринью согласился быть экспертом RT во время Чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. За эту работу наставник Манчестер Юнайтед получит 1 млн фунтов, по данным The Times - прим.ред.) Такой шаг наверняка поприветствуют во Франции, где уже приняли серьезные меры против фейковых новостей после обвинений России во вмешательстве в выборы президента Франции.

3. Обращение к спортивным чиновникам ЕС с призывом бойкотировать Чемпионат мира по футболу

Этот шаг не предполагает бойкот со стороны футболистов, но, в любом случае, вряд ли многие страны последует примеру Великобритании.

Ответная высылка посла Великобритании из России приведет к глубокой заморозке двусторонних отношений 4. Внесение поправок в законопроекты о санкциях и борьбе с отмыванием денег

В законодательство могут быть внесены поправки, разрешающие более серьезные санкции против нарушителей прав человека, по аналогии с мерами против преследователей Сергея Магнитского. Российский аудитор умер в тюрьме в России после того, как раскрыл подробности масштабных финансовых махинаций и хищений со стороны российских чиновников.

5. Замораживание активов российских олигархов, которые не смогут объяснить источники своих имущественных владений в Лондоне

Это был бы рискованный шаг с юридической точки зрения, который задел бы как оппонентов, так и сторонников Владимира Путина.

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6. Требование дальнейших санкций ЕС в отношении России

За исключением КНДР, Россия – страна, в отношении которой сегодня действуют самые серьезные санкции в мире, однако она оказалась устойчивой к карательным мерам. Часто приходится бороться, чтоб убедить Германию, Италию или Грецию сохранить действующие санкции против РФ из-за событий в Украине. В то же время, считает большинство экспертов, эти меры лишь на 1% сократили темп экономического роста в Росси за минувший год. В недавнем докладе эстонского Департамента внешней разведки отмечается, что Путин "использует санкции Запада, чтобы защитить себя от критики за провалы в экономической политике", а также что санкции "в какой-то мере помогают сгладить [в глазах общества] фундаментальные экономические проблемы".

7. Усиление присутствия НАТО близ российской границы

Британская армия на четырехлетней ротационной основе уже присутствует в регионе [в Эстонии], однако приближение НАТО к Беларуси могло бы стать заметным сигналом.

Альянс может усилить стратегическое давление на Москву, предоставив Украине План действий по членству в НАТО

Администрация Дональда Трампа уже попросила увеличить на $ 2 млрд финансирование Европейской инициативы сдерживания – это программа времен Барака Обамы, призванная укрепить оборону НАТО против России. Белый дом также предоставил украинской армии дополнительное вооружение в связи с конфликтом на востоке Украины.

Альянс может также усилить стратегическое давление на Москву, предоставив Украине План действий по членству в НАТО и, таким образом, ускорить процесс получения Украиной предварительного членства.

Аналогичные поощрительные меры могут быть предложены Балканам, ключевой зоне противостояния НАТО с Россией. Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики Федерика Могерини на этой неделе посещает Украину в четвертую годовщину аннексии Крыма.

8. Провозглашение России государственным спонсором терроризма

В США подобная мера означает целый ряд односторонних санкций, включая запрет на экспорт и продажу оружия, ограничение экономической помощи и другие шаги.

9. Отключение российских банков от системы SWIFT

Некоторые российские банки, связанные с Ираном, были отрезаны от международной системы платежей и передачи финансовых данных SWIFT. Подобные меры могут ослабить позиции России в международной торговле, однако российские банки уже переходят на российскую платежную систему SPFS, созданную совместно другими крупными странами, не входящими в G7.

10. Публикация либо преднамеренная утечка материалов о масштабах возможного отмывания денег Путиным и его союзниками

Разведывательные структуры Великобритании имеют доступ к большому объёму материалов, в которых идет речь о том, где за границей разместили свои средства Путин, его семья и бизнес-окружение. Британское правительство могло бы официально санкционировать разглашение этой информации. Обратная сторона такой меры в том, что она может трактоваться как попытка вмешаться в текущую президентскую кампанию в России. Публикация личных данных о политических лидерах лежит на грани политической этики и может лишь спровоцировать нежелательные репрессии в отношении британских политиков.