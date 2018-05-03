Четыре причины, по которым фальсификация Трампом письма врача имеет значение - CNN

Харольд Борнстейн - давний личный врач Дональда Трампа, является комическим персонажем. Из-за его длинных волос, его странной манеры поведения и произношения, этого человека сложно воспринимать всерьез, пишет CNN.

Поэтому, когда Борнстейн 1 мая рассказал о том, что Трамп лично продиктовал ему письмо в 2015 году, якобы написанное им самим, рекламировавшее на редкость хорошее здоровье на тот момент кандидата в президенты, первой реакцией у многих был смех.

Конечно, он это сделал! Язык был совершенно трамповский! "Его физическая сила и выносливость необычайны, - писал "Борнстейн" о Трампе, - если Трампа изберут, я могу сказать однозначно, что он будет самым здоровым человеком, который когда-либо был избран на пост президента".

Но отделаться от всей этой ситуации как от шутки, значит не заметить более важных моментов. Вот четыре из них.

1. Президент Соединенных Штатов, когда был кандидатом, подделал письмо от своего врача, чтобы разрешить вопросы о своем возрасте и здоровье. Готовность Трампа искажать правду сейчас уже в порядке вещей. Но подумайте, что он здесь сделал. В свои 70 лет Трамп является самым старым человеком, которого когда-либо избирали на пост президента. Его диета и режим упражнений - это не то, что каждый может назвать особенно здоровым.

Эти факторы привели к вопросам о физической и умственной пригодности Трампа для работы президента во время кампании 2016 года. Ответным ударом Трампа было письмо Борнстейна. Конечно, Борнстейн выглядел немного странным, но он был врачом Трампа уже более двух десятилетий, верно? Поэтому никто не мог доказать, что письмо было обманом - каким оно и оказалось - единственный вариант для репортеров заключался в том, чтобы принять его за чистую монету. Трамп знал это и широко использовал.

2. Трамп неоднократно атаковал Хиллари Клинтон, утверждая, что она недостаточно здорова, чтобы быть президентом.

С самого начала Трамп стремился сделать ее запас жизненных сил и выносливость - кодовые слова для ее общего состояния здоровья - проблемой в кампании Клинтон. Эти попытки значительно усилились после появления видео, на котором Клинтон, несомненно, шаталась, покидая мемориал жертвам теракта 11 сентября в Нью-Йорке.

"Они заявили о пневмонии в пятницу, но у нее был очень-очень плохой кашель неделю назад, и даже до этого, если вы помните, - заявил Трамп CNBC вскоре после того, как Клинтон почти упала в обморок, - Это было не в первый раз. Поэтому очень интересно посмотреть, что происходит".

Во время первых предвыборных дебатов Трамп был более откровенным. "На ней лица нет, - сказал он о Клинтон, - У нее нет жизненных сил. Я сказал, что у нее нет жизненных сил, и я не верю, что у нее есть жизненные силы". На мероприятии в Пенсильвании Трамп издевался над тем, как у Клинтон дрожали колени, из-за чего она спотыкалась. "Она должна сражаться со всеми этими разными вещами, и она не может преодолеть их, проходя 15 футов до машины? Дайте мне передохнуть. Дайте мне передохнуть", - сказал он.

Он делал все эти вещи, зная, что он написал письмо за своего собственного врача, а затем использовал его как защиту от вопросов, касающихся его собственного здоровья.

3. Трамп скажет или сделает абсолютно все, чтобы победить.

По мнению Трампа, все - и я имею в виду все - оправдано, если вы победите. Средства всегда оправданы успешным концом. Говорить, что отец Теда Круса мог быть вовлечен в убийство Джона Ф. Кеннеди? Да. Утверждать, что в ночь на 11 сентября 2001 года мусульмане праздновали на крышах Нью-Джерси? Да. Предположить, что Мексика намеренно отправляла преступников и насильников в США? Да. Оценка белого националистического насилия как насилия с обеих сторон? Да. В свете всех этих вещей подделка письма от вашего врача, в котором говорится о том, как вы невероятно здоровы, не встретила сопротивления в сознании Трампа. Какая разница? В конце концов, он знал, что он абсолютно здоров - среди самых здоровых людей, когда-либо баллотировавшихся на пост президента, - так какая разница, сказал это настоящий врач или нет? Он знал это, поэтому это должно быть правдой.

В мире, в котором все оправдано личным интересом, ничто не может быть за пределами. И это, на данный момент, пространство, которое охотно занимает Дональд Трамп.

4. Трамп в конечном итоге отворачивается от всех.

Борнстейн не должен был позволять Трампу диктовать письмо о своей собственной пригодности. Но он сделал это, потому что у него были длительные отношения с Трампом, и он хотел остаться на хорошем счету у кандидата в президенты. Трамп регулярно вознаграждает полную лояльность - и Борнстейн, несомненно, думал, что он получит какую-то выгоду от своей готовности отодвинуть медицинскую этику в сторону, чтобы угодить Трампу. История, однако, предполагает, что те, кто остается полностью верен Трампу, никогда не получают плату той же монетой. Трамп любит вас и ценит только до тех пор, пока вы предоставляете ему какую-то материальную услугу. Когда это прекратится или, не дай бог, вы навлечете негативные заголовки на Трампа, от вас быстро избавятся.

Во время интервью 1 мая Борнстейн чувствовал себя преданным, когда пришел телохранитель Трампа Кейт Шиллер и забрал медицинские записи президента из офиса этого врача. Борнстейн не должен так считать. Это то, что делает Трамп. Это то, кем он является.

Перевод НВ