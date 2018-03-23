Бывшая сотрудница Cambridge Analytica рассказала The Guardian о том, как эта компания помогла победить Трампу

Компания Cambridge Analytica оказалась в центре скандала, когда стало известно, что она использовала данные пользователей Facebook без их согласия

Бывшая сотрудница Cambridge Analytica Бриттани Кайзер прокомментировала The Guardian презентацию этой компании о том, как она помогла Дональду Трампу выиграть выборы президента США, благодаря целенаправленному воздействию на избирателей с помощью Google, Snapchat, Twitter, Facebook и YouTube.

Презентация Cambridge Analytica о кампании Трампа как "тайная реклама"

27-страничная презентация была подготовлена ​​представителями Cambridge Analytica, которые были сильнее всего вовлечены в работу над президентской кампанией Трампа в 2016 году.

Бывшая сотрудница объяснила изданию, как в ней детализируются методы, которые использовались в кампании Трапма для микротаргетинга американских избирателей и отправления каждой целевой группе тщательно подобранных сообщений о кандидате республиканцев по цифровым каналам.

Интенсивное проведение опросов, моделирование и алгоритмы оптимизации производительности были использованы для направления 10 тысяч различных объявлений разным аудиториям в последние месяцы перед выборами. Согласно презентации, эти объявления были просмотрены миллиарды раз.

Все хотели знать: бывшие клиенты, будущие клиенты. Весь мир хотел это увидеть. Это то, что нам было разрешено конфиденциально показывать людям, если они подпишут соглашение о неразглашении

Документ был представлен сотрудникам Cambridge Analytica в Лондоне, Нью-Йорке и Вашингтоне через несколько недель после победы Трампа, давая представление о том, как эта фирма помогла достигнуть самого драматического политического разочарования в современной истории.

"Это отчет о цифровой кампании управления данными, которая была задействована для господина Трампа", - рассказала Бриттани Кайзер, которая еще две недели назад была директором по развитию бизнеса Cambridge Analytica.

Она уже второй сотрудник компании за менее чем неделю, который рассказывает The Guardian детали о работе фирмы, включая работу, касающуюся проведения референдума о членстве ЕС в Великобритании.

По ее словам, у нее был доступ к копии того же документа, который оказался в распоряжении издания, и она использовала его для демонстрации секретных методов проведения кампании потенциальным клиентам Cambridge Analytica.

"Был огромный внутренний спрос на то, чтобы мы показали людям, как мы сделали это", - говорит Кайзер о предвыборной гонке 2016 года, - "Все хотели знать: бывшие клиенты, будущие клиенты. Весь мир хотел это увидеть. Это то, что нам было разрешено конфиденциально показывать людям, если они подпишут соглашение о неразглашении".

Ничего незаконного

Кайзер утверждает, что является приверженкой прав человека, но многие бы оспорили это, указав на то, что ее карьера в Cambridge Analytica говорит о другом. Она много работала на фирму, предлагая услуги клиентам в таких странах как Литва, Бенин, Эфиопия и Ливия.

Cambridge Analytica имеет репутацию среди политических деятелей как фирма, преувеличивающая свою роль в кампаниях. Один из руководителей кампании Трампа сказал, что они видели этот документ около года назад, и утверждает, что в нем к заслугам фирмы приписывается некая работа, которая была сделана Республиканским национальным комитетом и диджитал-директором Трампа Брэдом Парскейлом.

Кайзер не работала над этой кампанией, но утверждает, что собирала информацию о ней во время дискуссий с руководящими сотрудниками Cambridge Analytica, в том числе с отстраненным сейчас исполнительным директором Александром Никсом.

Ни один из методов, описанных в документе, не является незаконным. Тем не менее, скандал по поводу получения Cambridge Analytica данных более чем 50 миллионов пользователей Facebook приоткрывает завесу вокруг индустрии, которая научилась тщательно отслеживать онлайн-следы и повседневную жизнь избирателей США.

Начали с нуля

Несмотря на успехи, достигнутые с помощью политических кампаний, основанных на анализе данных, это были методы, к которым, согласно презентации, у Трампа не было доступа, когда Cambridge Analytica присоединилась к его кампании в начале июня 2016 года.

В документе утверждается, что кандидат от Республиканской партии, который только что обеспечил себе поддержку достаточного количества делегатов, чтобы баллотироваться на пост президента от партии, все еще не имел "никакой информационной инфраструктуры" и "никакой объединяющей анализ данных, цифровую и техническую составляющие стратегии".

Не было базы данных. Было много несопоставимых источников данных, которые не были между собой связаны или согласованы

Кайзер утверждает, что, по словам сотрудников Cambridge Analytica, они были ошеломлены, когда прибыли в штаб-квартиру Трампа в Трамп-Тауэр в Нью-Йорке.

"Не было базы данных. Было много несопоставимых источников данных, которые не были между собой связаны или согласованы", - рассказала она о процессе упорядочивания, сортировки и очистки огромных массивов данных, - "Не было никакой программы, чтобы изучать данные, поэтому они не предпринимали никакого моделирования. Не было никакой цифровой маркетинговой команды".

Одна из первых вещей, сделанная Cambridge Analytica, по ее словам, - это работа с данными, предоставленными партией, которые заслуживали доверия и другими данными, полученными по инициативе Project Alamo.

Способы использовать Google и соцсети в интересах Трампа, примененные Cambridge Analytica

В документе содержится очень мало информации о том, как в кампании использовались данные Facebook. Однако на одной странице предполагается, что Cambridge Analytica могла постоянно следить за эффективностью рассылки своих сообщений различным типам избирателей, предоставляя компании и кампании постоянную обратную связь об уровнях вовлеченности на таких платформах, как Twitter, Facebook и Snapchat.

Цикл обратной связи означал, что алгоритмы могут постоянно обновляться и улучшаться, чтобы доставлять тысячи различных сообщений избирателям в зависимости от их профиля.

Уровень информации, которую компания может собрать в отношении избирателей, - и очевидное стремление компаний Силиконовой долины заработать на рекламном бонусе, проиллюстрирован на другой странице, на которой показано как кампания Трампа использовала YouTube в день выборов.

По словам Кайзер, кампания Хиллари Клинтон зарезервировала место на платформе видеохостинга Google, но была настолько уверена в победе, что отказалась от нее. "Google позвонил нам и сказал, что это рекламное пространство теперь доступно", - говорит Кайзер, - "Это то, что мне рассказывали".

Избирателям в районах, в которых активность в интернете предполагала, что они, вероятно, будут сторонниками Трампа, показали триумфально выглядящее изображение кандидата и помогли найти их ближайший избирательный участок

Кампания Трампа воспользовалась этой возможностью, показывая две разные рекламы для разных категорий избирателей в соответствии с подробной географической информацией посетителей на главной странице YouTube.

Избирателям в районах, в которых активность в интернете предполагала, что они, вероятно, будут сторонниками Трампа, показали триумфально выглядящее изображение кандидата и помогли найти их ближайший избирательный участок.

Те, чья информация предполагала, что они не были горячими сторонниками Трампа, то есть были колеблющимся избирателям, были показаны фотографии его известных сторонников, в том числе его дочери Иванки Трамп, знаменитости из реалити-шоу Duck Dynasty, и Дейны Уайта, президента Ultimate Fighting Championship - крупнейшей в мире организации ММА.

Одно из самых эффективных сообщений, по словам Кайзер, представляло из себя нативную рекламу, оно также было показано в презентации. Интерактивную графику, которая выглядела как журналисткая статья, перечисляла "10 неудобных истин о фонде Клинтон" показывали в течение нескольких недель людям из списка ключевых колеблющихся штатов, когда они посещали сайт. Она была подготовлена командой Politico, создающий спонсируемый контент.

В презентации Cambridge Analytica отдельный слайд посвящен этому сообщению, которое описывается как "достигшее среднего времени просмотра в четыре минуты". Кайзер описала это сообщение как "самую удачную вещь, которую мы продвинули".

Politico утверждает, что редакционные журналисты не участвовали в кампании, и подобные объявления были приобретены кампаниями Берни Сандерса и Клинтон.

Реклама на Facebook, Twitter, Google и приложение для обмена музыкой Pandora использовались, чтобы помочь убедить 35 тысяч сторонников установить приложение, которое используют наиболее активные сторонники.

Согласно презентации, Cambridge Analytica и кампания Трампа также использовали новую рекламную технику, предлагаемую Twitter и запущенную в начале года выборов, которая позволила клиентам запускать вирусные твиты.

Функция "разговорных объявлений" использовалась для поощрения фолловеров Трампа твитить, используя набор заранее определенных хэштегов.

Избиратели, которые искали слова “Trump Iraq War” столкнулись с платными результатами поиска, которые были благоприятны для его кампании

Кампания также воспользовалась возможностью, предоставляемой Snapchat, позволяющей пользователям прокручивать и сразу видеть предварительно загруженную веб-страницу. Согласно презентации, хотя это и не помогло привлечению доноров, Cambridge Analytica считала инструмент полезным для привлечения потенциальных "контактов" избирателей.

Один из последних слайдов объясняет, как компания использовала платные рекламные объявления Google, чтобы продвигать результаты поиска Pro Trump и Anti-Clinton через основной поисковый центр компании.

На одном из слайдов показано, как компания обеспечила, чтобы избиратели, которые искали слова “Trump Iraq War” столкнулись с платными результатами поиска, которые были благоприятны для его кампании. "Управление первым впечатлением", - гласит надпись на слайде со стрелкой, указывающей на результат поиска, в котором говорится: "Хиллари проголосовала за войну в Ираке - Дональд Трамп выступил против нее".

"Это манипулирование Google", - сказала Кайзер, добавив, что, хотя "средний человек", вероятно, не знал, насколько легко было платить за то, чтобы реклама была показана сверху в ​​результатах поиска Google, она считается "тактикой старой школы" в ее сфере.

Перевод НВ