Министр иностранных дел Великобритании Британии Борис Джонсон назвал один из десяти проектов по временному таможенному соглашению после Брексита "безумием", сообщает ВВС.

Таможенное партнерство, которое, по мнению Джонсона, будет выгодным для премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, предусматривает уплату импортных тарифов в пользу Европейского Союза.

В интервью Daily Mail министр иностранных дел сообщил, что ограничивает возможность Великобритании осуществлять торговлю после Брексита.

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Борис Джонсон подчеркнул, что таможенное партнерство создаст "новую сеть бюрократии".

"В рамках нового таможенного партнерства у вас есть безумная система, с помощью которой можно собирать тарифы в пользу ЕС на границе Великобритании", - сказал он.

Министр иностранных дел подчеркнул, если ЕС решит ввести штрафные тарифы, то Великобритания не сможет зарабатывать.

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Джонсон считает, что торговое соглашение с Америкой не может быть достигнуто, если Великобритания будет оставаться "в лунном притяжении Брюсселя". Он добавил, что американцы хотели увидеть "уверенную свободную в торговле Великобританию, способную делать собственные соглашения".

Временный таможенный союз с ЕС правительство Великобритании планировал подписать с марта 2019 года. В рамках него торговля с Европой будет осуществляться на прежних условиях, но Лондон сможет начать торговые переговоры со странами, не входящими в ЕС, на что сейчас, оставаясь членом ЕС, он не имеет права.

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Правительство Великобритании предлагает таможенную договоренность, которая позволяет проверки на границе, минимизировав их. Плата за ввоз товаров будет помесячной. Великобритания будет собирать тарифы, установленные таможенным союзом Европы за товары, поступающие в Великобританию, от имени ЕС.