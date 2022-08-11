«Там стоят С-300 и вертолеты РФ». Белорусы готовы к тому, что Украина ударит по российским войскам в Зябровке — журналист

11 августа, 16:57
Эксклюзив НВ
С микрофоном — Павел Свердлов, главред Еврорадио (Фото:Media Development Foundation / Facebook)

С микрофоном — Павел Свердлов, главред Еврорадио (Фото:Media Development Foundation / Facebook)

Главный редактор оппозиционной белорусской радиостанции Еврорадио Павел Свердлов в эфире Радио НВ заверил, что белорусы готовы к ударам по аэродрому в Зябровке, которые может нанести Украина.

«И в Беларуси, и в России, и в Украине — все понимают, что белорусских войск там нет. Там стоят российские комплексы С-300, вертолеты на взлетно-посадочной полосе. И этот удар, если он произойдет когда-нибудь, если бы он произошел, это был бы удар по российским, а не по белорусским войскам, и не по белорусским мирным жителям. Мне кажется, что в Беларуси, если взять людей, которые не верят пропаганде, которые не хотят, чтобы Беларусь и Украина вступали в военное противостояние между собой, все готовы к тому, что Украина ударит по Зябровке», — рассказал Свердлов.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=4LQhetI8sEE

В ночь на 11 августа в районе аэродрома Зябровка были слышны взрывы и замечены вспышки. Также чувствовалась ударная волна.

Согласно официальной версии Минобороны Беларуси, причиной взрывов были учения войск ПВО и ВВС с боевыми стрельбами.

Аэродром Зябровка был передан белорусским диктатором Александром Лукашенко под полный контроль ВС РФ 7 июля.

В Командовании Воздушных сил ВСУ, комментируя взрывы, сказали, что Украина рассчитывает на поддержку беларусских партизан.

Редактор: Юлия Козина

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