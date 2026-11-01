В Кремле заявили, что Путин может ответить на звонок Зеленского

Помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что тот может ответить на звонок президента Украины Владимира Зеленского . Об этом Ушаков сказал в комментарии пропагандистской информационной службе Вести.

«Я думаю, что ответит, конечно. Путин ни разу не отказывался от разговоров», — утверждает он.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Зеленский готов к личной встрече с Путиным и обсуждению самых сложных и чувствительных тем, прежде всего — территориального вопроса. Кроме того, как подчеркнул глава МИД, официальный Киев рассматривает возможную встречу Зеленского с Путиным как ключевой элемент для достижения прогресса.

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«Мы хотим этой встречи и готовы к ней. Вероятно, только встреча Зеленского и Путина может наполнить переговоры новым содержанием. Зеленский готов обсуждать самые сложные и деликатные вопросы, в частности территориальный», — сказал Сибига.

27 октября президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре провели телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным по поводу урегулирования войны в Украине.

Этот разговор стал первым прямым контактом Путина с европейскими лидерами, поддерживающими Украину, после телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном в июле 2025 года. Агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, сообщило, что в ходе беседы с президентом Финляндии и премьер-министром Норвегии Путин отказался от компромиссов по вопросу Донбасса.