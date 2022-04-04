«Невозможно оставаться равнодушным». МИД Израиля осудил убийства оккупантами мирных жителей в Буче 4 апреля, 10:21 Цей матеріал також доступний українською Тела людей, которые были застрелены российскими оккупантами (Фото:REUTERS/Mikhail Palinchak)

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что невозможно оставаться равнодушным, смотря ужасающие кадры из Бучи.

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«Невозможно оставаться равнодушным перед лицом ужасающих кадров из города Буча под Киевом, снятых после ухода российской армии», — написал он.

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По его словам, намеренное причинение вреда гражданскому населению — это военное преступление.

«И я решительно осуждаю его», — написал он.

В Буче Киевской области после освобождения от оккупантов в братских могилах похоронили 280 человек.

Министерство обороны Украины рассказало, что российские оккупанты произвольно казнили мирных жителей, у некоторых за спиной связаны руки.

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