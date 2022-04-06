Развернул украинский флаг. Папа Римский осудил резню в Буче

6 апреля, 12:31
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Во время своего обращения Папа Римский Франциск развернул украинский флаг, который ему передали из Бучи (Фото:Remo Casilli/Reuters)

Во время своего обращения Папа Римский Франциск развернул украинский флаг, который ему передали из Бучи (Фото:Remo Casilli/Reuters)

Папа Римский Франциск осудил преступления российский военных в Буче Киевской области.

Война России против Украины — главные события 6 апреля

«Последние новости с войны в Украине, вместо того, чтобы принести облегчение и надежду, принесли новые жестокости, такие как резня в Буче», — сказал он во время своей еженедельной аудиенции в зале Ватикана, пишет Reuters.

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По словам понтифика, эта жестокость становится все более ужасающей.

«Жестокость, которая становится все более ужасающей, даже в отношении мирных жителей, беззащитных женщин и детей. Они — жертвы, чья невинная кровь взывает к небесам: «Остановите эту войну! Пусть умолкнет оружие! Хватит сеять смерть и разрушение», — отметил он.

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Папа Римский также развернул украинский флаг, который ему передали из Бучи. Он также попросил группу украинских детей, которые были вынуждены покинуть страну, подойти к нему.

«Это флаг времен войны, именно из того города Буча, где погибли люди. Эти дети были вынуждены бежать, чтобы попасть в безопасную страну. Это плоды войны. Давайте не будем забывать их и не будем забывать украинский народ», — резюмировал Папа Франциск.

После освобождения Вооруженными силами Украины Киевской области в окрестностях столицы, в частности в Буче, Ирпене и по Житомирской трассе, были обнаружены десятки тел замученных и убитых российскими оккупантами мирных жителей и братские могилы с сотнями тел украинцев.

По последним данным, российские войска за время своего пребывания в Буче убили не менее 340 человек.

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Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что из освобожденной от российских оккупантов территории Киевской области уже вывезли 410 тел убитых мирных жителей.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Буча Война России против Украины Папа Римский Франциск

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