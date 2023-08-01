Украине передали две новые САУ Zuzana 2 от трех стран ЕС 1 августа, 15:58 Украина получит две САУ Zuzana 2 из новой партии (Фото:@LudoOdorPM)

Во вторник, 1 августа, Украине передали две новые самоходные артиллерийские установки Zuzana 2, финансирование которых закрыли три страны Евросоюза.

Об этом сообщил премьер-министр Словакии Людовит Одор в своем Twitter.

В своем заявлении он поблагодарил Германию, Данию и Норвегию за отправку Украине словацких САУ Zuzana 2.

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«Помощь Украине — это совместные усилия для длительного мира, уважения к свободам и ценностям», — добавил Одор.

О том, что три европейские страны закупят для Украины словацкие САУ, стало известно в октябре 2022 года. Общую стоимость оценивали в 92 миллиона евро.

Инфографика: NV

Две Zuzana 2 — первые из 16 гаубиц, за производство которых совместно платят Берлин, Осло и Копенгаген.



В прошлом году Братислава и Киев подписали контракт на поставку восьми 155-мм гаубиц Zuzana 2. По состоянию на конец января Киев получил все.

Zuzana 2 — самоходная установка 8×8 (калибр 155 мм) на базе предыдущей версии Zuzana с более длинным стволом и большей дальностью стрельбы (42 км).

