Украине передали две новые САУ Zuzana 2 от трех стран ЕС
Украина получит две САУ Zuzana 2 из новой партии (Фото:@LudoOdorPM)
Во вторник, 1 августа, Украине передали две новые самоходные артиллерийские установки Zuzana 2, финансирование которых закрыли три страны Евросоюза.
Об этом сообщил премьер-министр Словакии Людовит Одор в своем Twitter.
В своем заявлении он поблагодарил Германию, Данию и Норвегию за отправку Украине словацких САУ Zuzana 2.
«Помощь Украине — это совместные усилия для длительного мира, уважения к свободам и ценностям», — добавил Одор.
О том, что три европейские страны закупят для Украины словацкие САУ, стало известно в октябре 2022 года. Общую стоимость оценивали в 92 миллиона евро.
Две Zuzana 2 — первые из 16 гаубиц, за производство которых совместно платят Берлин, Осло и Копенгаген.
В прошлом году Братислава и Киев подписали контракт на поставку восьми 155-мм гаубиц Zuzana 2. По состоянию на конец января Киев получил все.
Zuzana 2 — самоходная установка 8×8 (калибр 155 мм) на базе предыдущей версии Zuzana с более длинным стволом и большей дальностью стрельбы (42 км).