Словакия передаст Украине восемь самоходных гаубиц Zuzana 2

30 мая, 16:51
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Словацкая 155-мм гаубица Zuzana 2 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Словацкая 155-мм гаубица Zuzana 2 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Словакия передаст Украине восемь самоходных артиллерийских установок Zuzana 2, подтвердил министр обороны страны Ярослав Надь. Об этом сообщает издание Defence24.

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По словам Надя, украинские военные сейчас осваивают использование САУ. Zuzana 2 — самоходная установка 8x8 (калибр 155 мм) на базе предыдущей версии Zuzana с более длинным стволом и большей дальностью стрельбы (42 км). Благодаря автоматизации процессов количество членов экипажа уменьшено с четырех до трех человек.

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Украинский министр обороны Алексей Резников написал в Twitter, что 30 мая обсудил со словацким коллегой дальнейшие поставки тяжелого вооружения для усиления возможностей украинской армии на земле и в воздухе, и поблагодарил Надя за поддержку.

https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1531217419951386625

Министерство обороны Словакии сообщило о переговорах по продаже САУ Zuzana Украине 10 апреля.

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https://www.youtube.com/embed/x07bIIKFP60
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Словакия Военная помощь Поставки оружия САУ Украина-Словакия Поддержка Украины Алексей Резников Война России против Украины

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