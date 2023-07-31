Украине завтра передадут новые словацкие САУ Zuzana 2 от трех стран — СМИ 31 июля, 14:02 САУ Zuzana 2 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Словакия передаст Украине еще две самоходные гаубицы Zuzana 2, которые профинансировали Дания, Германия и Норвегия. Об этом сообщает Dennik N.

Как пишет издание, официально технику будут передавать во вторник утром, 1 августа, в городе Дубница-над-Вагом, где выступят премьер-министр Людовит Одор и министр обороны Мартин Скленар.

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Две Zuzana 2 — первые из 16 гаубиц, за производство которых вместе платят Берлин, Осло и Копенгаген.

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О том, что три европейские страны закупят для Украины словацкие САУ, стало известно в октябре 2022 года. Общую стоимость оценивали в 92 миллиона евро.

В прошлом году Братислава и Киев подписали контракт на поставку восьми 155-мм гаубиц Zuzana 2. По состоянию на конец января Киев получил все.

Zuzana 2 — самоходная установка 8x8 (калибр 155 мм) на базе предыдущей версии Zuzana с более длинным стволом и большей дальностью стрельбы (42 км).