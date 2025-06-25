Встреча Зеленского и Трампа завершилась

25 июня, 16:44
Саммит НАТО в Гааге 24−25 июня 2025 года (Фото: BEN STANSALL/Pool via REUTERS)

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, которая проходила на полях саммита НАТО в среду, 25 июня, завершилась. Она длилась примерно 50 минут. Об этом сообщает Суспільне.

По словам Зеленского, встреча была содержательной и охватывала все значимые вопросы.

«Длительная и содержательная встреча с президентом Трампом. Охватили все действительно значимые вопросы. Я благодарю господина президента, спасибо Соединенным Штатам», — отметил Зеленский в Telegram.

Он добавил, что говорил с Трампом о достижении прекращения огня и настоящего мира, а также о защите украинского населения.

«Ценим внимание и готовность помогать приближению мира. Детали — позже», — подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что Трамп во время саммита НАТО в Гааге встретится с 32 лидерами Альянса и, вероятно, проведет разговор с Владимиром Зеленским.

«Положительный знак». Трамп заявил на закрытой встрече лидеров НАТО, что с Украиной нужно «что-то делать» — Bloomberg

Впоследствии Трамп подтвердил, что встретится с украинским президентом.

24−25 июня в Гааге проходит саммит лидеров стран НАТО — первый под руководством Марка Рютте, нового генерального секретаря Альянса и экс-премьера Нидерландов. Как предполагают западные медиа, его главной темой станет ситуация на Ближнем Востоке, тогда как тема войны России против Украины, вероятно, отойдет на второй план.

