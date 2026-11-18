Как уточнил пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков, полномасштабных переговоров между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом 19 ноября не планируется (Фото: Iori Sagisawa/Pool via REUTERS)

На встречу диктатора страны-агрессора РФ Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина 19 ноября отводится не более часа.

Об этом 18 ноября заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, сообщает пропагандистского агентство РИА Новости.

Кроме того, как утверждает Песков, в среду на торжественном приеме для гостей саммита АТЭС в в китайском Шэньчжэне Путина и Трампа не было «предметного разговора», они только «поприветствовали друг друга».

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Кроме того, как уточнил пресс-секретарь диктатора РФ, полноформатные переговоры Путина и Трампа 19 ноября не планируются.

Трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, лидера КНР Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина запланирована на 19 ноября в Шэньчжэне. Как сообщал Белый дом, Трамп хочет обсудить нераспространение ядерного оружия, а тему войны в Украине затрагивать не планируется.

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Впрочем, в Европе и Украине эта встреча уже вызывает обеспокоенность, пишет CNN. Телеканал обращает внимание на то, что трое лидеров, которым уже за 70, контролируют 90% мирового ядерного оружия, ведут две войны — против Украины и Ирана — и соберутся в одной комнате без четко согласованной повестки дня.

18 ноября Путин и Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры, которые длились около двух часов.

Кроме того, как стало понятно из видеозаписи саммита АТЭС, опубликованных каналом NBC News, во время совместного фотографирования Путина поставили в стороне от лидеров США и Китая — причем после приветствия Си Цзиньпин жестом указал диктатору РФ, где ему встать.