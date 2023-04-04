«Боретесь за наше будущее». Президент Грузии Зурабишвили обратилась к украинцам — видео 4 апреля, 12:41 Саломе Зурабишвили (Фото:president.ge)

Президент Грузии Саломе Зурабишвили приняла участие во встрече в поддержку борьбы за свободу Украины, которая проходила в Вильнюсе, и заявила, что украинцы борются за европейское будущее.



Об этом сообщается на сайте президента Грузии.

«Литва — одна из стран, которые, как Украина и Грузия, знают, что означает опыт российской оккупации и агрессии. Многие люди в Европе повторяют, что вы (украинцы — ред) боретесь за наше будущее и нашу свободу, но мы из своего опыта знаем, что вы боретесь за нашу свободу и европейское будущее», — сказала президент.

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По ее словам, Грузия и Украина в будущем будут вместе в Европе и это произойдет благодаря «исключительно мужественной борьбе ваших воинов и ваших граждан, которые вместе осуществляют это выдающееся сопротивление».

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала в случае поражения России в войне против Украины включить в мирные соглашения пункт об оставлении оккупированных Южной Осетии и Абхазии.

«Россия должна узнать, где проходят ее границы. Вопросы Грузии должны быть на столе, потому что никто не должен думать, что эта война может быть решена без отступления России со всех оккупированных территорий в регионе», — сказала она.