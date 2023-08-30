Президент Грузии Зурабишвили хотела приехать в Украину на День Независимости, но правительство ей не разрешило 30 августа, 22:27 Саломе Зурабишвили (Фото:Giorgi Abdaladze/Wikipedia)

Президент Грузии Саломе Зурабишвили планировала посетить Украину с рабочим визитом 22—24 августа, однако правительство ей не одобрило эту поездку.

Об этом 30 августа заявили в администрации правительства, сообщает Эхо Кавказа.

Кроме Украины, правительство отказало президенту Грузии в посещении Германии, Швейцарии, Польши, Бельгии, Дании, ОАЭ, Болгарии, Чехии и Израиля. Несмотря на решение правительства, Зурабишвили планирует посетить Германию 31 августа. В правящей партии ее обвинили в нарушении Конституции.

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В июне Зурабишвили заявляла, что не посещала Украину с начала полномасштабного российского вторжения из-за отсутствия приглашения со стороны Владимира Зеленского.

Грузия — парламентская республика. Согласно Конституции президент Грузии представляет страну во внешних отношениях только с согласия правительства, поскольку реализация внешней политики страны является полномочием грузинского правительства.